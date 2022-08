Loạt xe 'hot' sắp ra mắt có giúp thị trường ô tô bùng nổ cuối năm?

Hàng loạt mẫu xe 'hot' sắp ra mắt thị trường trong các tháng cuối năm. Dù vẫn duy trì tăng trưởng, nhưng đà tăng của thị trường ô tô có thể chậm lại.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng mạnh so với năm 2021. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số tiêu thụ ô tô trong tháng 7 đã tăng trưởng trở lại với mức tăng 10,8% so với tháng trước. Số liệu thống kê nửa đầu năm 2022 của Hiệp hội này cũng cho thấy thị trường Việt Nam tiêu thụ 201.840 xe ô tô, tăng tới 34% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu từ các hãng xe khác như VinFast, Hyundai cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Theo đó, Hyundai đã bán 36.397 xe đến tay khách hàng, tăng 6,5% còn VinFast cũng giao tổng cộng 14.695 chiếc.

Thị trường ô tô duy trì đà tăng trưởng. Ảnh minh họa: Internet

Thị trường ô tô Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích của SSI dự đoán, nhu cầu ô tô trong nửa cuối năm 2022 có thể suy giảm. Mặc dù vẫn có thể duy trì mức tăng trưởng 10% so với cùng kỳ nhờ mức nền so sánh thấp năm 2021. Tuy nhiên, mức tăng trưởng 6 tháng cuối năm vẫn thấp hơn mức tăng 23% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2022.

Mức tăng trưởng của thị trường chậm lại do tác động bởi thời gian giao xe kéo dài và thiếu hụt các mẫu ô tô phổ biến do tình trạng thiếu chip toàn cầu; giá xăng dầu neo cao hay chính sách ưu đãi cho xe lắp ráp trong nước đã hết hiệu lực.

Thị trường ô tô vẫn được đánh giá nhiều tiềm năng tăng trưởng, khi nhu cầu về ô tô vẫn tăng mạnh trong trung và dài hạn, do tỷ lệ sở hữu ô tô ở Việt Nam vẫn ở mức thấp và thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng lên.

Quý 4 sẽ là thời gian cao điểm của thị trường ô tô Việt Nam. Theo dự đoán, doanh số thị trường ô tô Việt Nam sẽ bùng nổ vào đợt cuối năm. Các hãng xe cũng rục rịch đưa nhiều mẫu xe về thị trường trong nước

Nhiều mẫu xe mới được ra mắt trong quý 3, 4 để kịp bán hàng trong thời gian cao điểm cuối năm. Trong đó nhiều cái tên lần đầu xuất hiện như mẫu CUV cỡ B Nissan Kicks cạnh tranh cùng Kia Seltos, Hyundai Creta…

Ford Territory có thể sẽ được trình làng vào tháng 10 tới và là một ứng viên sáng giá trong phân khúc xe gầm cao. Còn Suzuki có thể sẽ mang mẫu Ertiga hybrid về thị trường Việt Nam. Suzuki Ertiga bản hiện hành bán ra với 2 phiên bản, MT và AT, giá lần lượt 500 triệu và 569 triệu đồng.

Hoàng Nam