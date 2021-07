Loạt xe phổ thông vừa cập bến thị trường Việt Nam

Bên cạnh loạt xe sang vừa cập bến, nhiều mẫu xe phổ thông ra mắt thị trường Việt Nam như Hyundai Santa Fe, Peugeot 3008 hay mẫu xe hạng B Suzuki Swift 2021.

Peugeot 30082021: giá 1 - 1,1 tỷ đồng

New Peugeot 3008 được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản là AL và AT, nâng cấp nhiều tính năng.

Phiên bản mới có ngoại hình với nhiều chi tiết được thiết kế lại, tập trung vào phần đầu xe. Chẳng hạn, mặt ca-lăng với thiết kế "tràn viền" ra đến phần cản trước của xe. Cụm đèn LED, cản trước cũng thay đổi.

Nhà sản xuất bổ sung thêm cảm biến chìa khóa thông minh ở 2 tay nắm cửa trước. Ở bên trong kích cỡ màn hình trung tâm được tăng lên 10inch với mục đích tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng.

New Peugeot 3008 được chú trọng với các trang bị như ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc không dây chuẩn Qi, hàng ghế sau gập 60:40, ghế giữa tích hợp bệ tì tay. Phiên bản AL có thêm một số tiện nghi khác như ghế hành khách phía trước chỉnh điện, gương chiếu hậu chống chói tự động, đèn trang trí nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh.

Động cơ trên New Peugeot 3008 là loại tăng áp 1.6L với mô-men xoắn cực đại 245 Nm tại vòng tua 1.400 rpm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.

Cả hai phiên bản đều được trang bị lẫy chuyển số sau vô lăng cùng các tính năng an toàn như 6 túi khí, cảm biến đỗ xe phía sau, camera lùi 180 độ với giả lập 2 bên, cảnh báo thời gian lái xe, điều khiển hành trình và giới hạn tốc độ...

New Peugeot 3008 AL có giá 1,109 tỷ đồng và bản AT có giá 1,009 tỷ đồng.

Suzuki Swift: giá 550 triệu đồng

Mẫu xe hạng B Suzuki Swift cũng có thêm phiên bản mới và đến tay khách hàng Việt vào 21/6.

Suzuki Swift 2021 có lưới tản nhiệt thiết kế lại theo dạng tổ ong mới, phần ốp nhựa đen phía dưới được loại bỏ tạo cảm giác bề thế hơn. Thanh crom sáng bóng chạy ngang chính giữa lưới tản nhiệt, mâm hợp kim mài bóng thiết kế mới được chế tác tỉ mỉ với 2 tông màu mang lại sự khác biệt so với bản cũ.

Khoang nội thất bên trong thay đổi với tông nền đen chủ đạo. New Swift 2021 được trang bị thêm màn hình cảm ứng 10 inch tương thích Apple CarPlay, Android Auto, tích hợp camera lùi và có kết nối USB, AUX, Bluetooth.

Swift 2021 sử dụng động cơ xăng 1.2L cho công suất 61 Hp tại 6000 vòng/phút và mô-men xoắn 113 Nm tại 4.200 vòng/phút. Các tính năng an toàn của xe gồm 2 túi khí, dây đai an toàn 3 điểm, chống bó cứng phanh và khóa cửa an toàn cho trẻ em.

Suzuki Swift 2021 có giá 550 triệu đồng. Mẫu xe nằm trong phân khúc xe hạng B, Suzuki Swift là mẫu xe khá kén khách và doanh số cách khá xa các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City.

Hyundai Santa Fe: giá 1 - 1,3 tỷ đồng

Đối thủ nặng ký trong phân khúc SUV cỡ lớn góp mặt tại thị trường Việt Nam vào tháng 5 với nhiều thay đổi đáng kể và trang bị công nghệ.

Ngoài thiết kế nội, ngoại thất, thay đổi lớn ở phiên bản này phải kể đến cụm cần số dạng nút bấm điện tử thay cho dạng truyền thống.

Ở phiên bản cao cấp, mẫu xe được trang bị thẻ chìa khóa từ có kích cỡ tương đương thẻ ATM, giao tiếp với xe thông qua công nghệ NFC.

Santa Fe 2021 sử dụng động cơ xăng 2.5L cho công suất tối đa 180 mã lực tại 6.000 vòng/phút cùng Mô-men xoắn cực đại 232Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp Shiftronic.

Còn phiên bản động cơ dầu Smartstream D2.2 cho công suất tối đa 202 mã lực tại 3.800 vòng/phút cùng Mô-men xoắn cực đại 441Nm ngay từ 1.750 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp.

Ngoài các tính năng an toàn như thế hệ cũ, Santa Fe 2021 bổ sung gói công nghệ an toàn Smart Sense với những tính năng thông minh như Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LFA; Đèn pha thích ứng Adaptive High Beam; Hệ thống giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù; Hệ thống phòng tránh va chạm với người đi bộ; Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động…

Có tới 6 phiên bản Santa Fe 2021 tại thị trường Việt Nam với giá bán từ 1 đến hơn 1,3 tỷ đồng.

Nissan Navara 2021: giá 748 - 945 triệu đồng

Sự xuất hiện của Nissan Navara 2021 vào cuối tháng 5 sau một thời gian dài vắng bóng làm nóng lại phân khúc xe bán tải.

Ngoại hình phiên bản mới khá bắt mắt với thiết kế đèn pha, mặt ca-lăng, đèn hậu LED kiểu mới. Song động cơ và nhiều tính năng của mẫu xe bán tải này lại vẫn không có nhiều khác biệt so với bản cũ.

Xe được trang bị động cơ diesel 4 xi lanh tăng áp cho công suất 190Ps tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn 450 Nm tại 2.000 vòng/phút.

Các trang bị an toàn cơ bản có thể kể đến như những tính năng hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA), cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc/đổ đèo, ga tự động, cảm biến lùi và được bổ sung thêm camera 360 độ

Navara 2021 có 4 phiên bản với giá bán từ 748 – 945 triệu đồng.

Hoàng Nam