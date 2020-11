Long An đã có 1.182 dự án điện mặt trời mái nhà hòa lưới

Tính đến cuối tháng 9/2020, Long An đã có 1.182 dự án đã hòa lưới, tổng công suất lên đến 61,33MWp, tăng gấp 4 lần so với cả năm 2019.

Dự kiến đến cuối năm 2020, PC Long An sẽ hòa lưới với tổng công suất lũy kế hơn 200 MWp. Ảnh: PC Long An

Đây là kết quả của chỉ đạo kịp thời, triển khai thống nhất các giải pháp của Công ty Điện lực Long An (PC Long An) đến các Điện lực trực thuộc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư được sớm đưa hệ thống điện mặt trời vào hòa lưới, cùng với lợi thế về bức xạ mặt trời.

Nếu như năm 2018, PC Long An hòa lưới 32 dự án, tổng công suất 1,43MWp, đến năm 2019, số khách hàng tăng lên 530 với tổng công suất 13,38MWp. Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 về Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, trong đó quy định chi tiết về các loại hình Điện mặt trời và biểu giá mua điện của từng loại hình. Quyết định này tiếp tục tạo nên đòn bẩy cực mạnh để nhà đầu tư an tâm đầu tư vào lĩnh vực điện mặt trời.

Theo PC Long An, tính đến cuối tháng 9/2020, đã có 1.182 dự án hòa lưới, tổng công suất lên đến 61,33MWp, tăng gấp 4 lần so với cả năm 2019. Công ty cũng thỏa thuận đấu nối cho 72 dự án với tổng công suất 62,26MWp và 85 dự án đang chuẩn bị thỏa thuận đấu nối, tổng công suất tương đương 65,11MWp. Tốc độ đầu tư vào lĩnh vực này các tháng cuối năm 2020 đang tăng cao do chính sách ưu đãi về giá. Như vậy, dự kiến đến cuối năm 2020, toàn công ty sẽ hòa lưới với tổng công suất lũy kế hơn 200 MWp (tăng hơn 150MWp so với chỉ tiêu được Tổng công ty giao năm 2020 – 30 MWp).

Các dự án này góp phần rất lớn trong giải tỏa công suất, giảm bớt áp lực cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, nhất là trong điều kiện nhiều trạm biến áp 110kV có nguy cơ quá tải nhưng các trạm biến áp 110kV xây dựng mới chưa thể hòa lưới theo kế hoạch. Nhờ đó, góp phần rất lớn để PC Long An đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, nâng cao chất lượng và uy tín trong cung cấp điện, cải thiện môi trường đầu tư của địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hải Lam