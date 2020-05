Mighty EX8 GT: Xe tải cỡ trung sản xuất tại Việt Nam

Doanh số toàn thị trường sụt giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng của dịch bệnh. Điều này ảnh hưởng đến tất cả các hãng xe tại thị trường Việt Nam. Có hãng xe sụt giảm tới gần 70% doanh số so với cùng kỳ năm ngoái.