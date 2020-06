Mitsubishi Việt Nam triệu hồi loạt xe Pajero và Lancer

Mitsubishi Việt Nam triệu hồi 3 dòng xe là Pajero, I-Miev và Lancer tại Việt Nam để sửa lỗi túi khí và cửa sổ trời.

Nhiều xe Mitsubishi Pajero sản xuất từ 2013 – 2017 nằm trong diện triệu hồi. Ảnh: tuvanmuaxe

Theo thông tin từ Mitsubishi Việt Nam, hai dòng xe Pajero và xe điện I-Miev nằm trong diện triệu hồi để thay thế ngòi nổ túi khí phía hành khách cho cho các xe bị ảnh hưởng. Theo đó, có tổng số 829 chiếc Mitsubishi Pajero sản xuất từ năm 2013 – 2017 và 1 xe I-Miev sản xuất năm 2013 nằm trong diện triệu hồi để sửa lỗi này.

Nguyên nhân được xác định là do ngòi nổ túi khí chịu tác động của sự thay đổi nhiệt độ dưới điều kiện khí hậu ẩm ướt trong thời gian dài sử dụng, chất xúc tác (amoni nitrat) bên trong ngòi nổ túi khí phía hành khách có thể bị hỏng do biến chất. Kết quả làm cho vỏ đựng của ngòi nổ có thể bị vỡ ra khi túi khí được kích hoạt. Vì thế việc thay thế ngòi nổ túi khí bên phía hành khách với phụ tùng đã được cải thiện chất lượng nhằm mục đích an toàn.

Cuộc triệu hồi thực hiện từ 15/6/2020 đến ngày 20/6/2022. Mitsubishi cũng cho hay tất cả các xe Mitsubishi Pajero được lắp ráp từ 18/1/2017 và xe Mitsubishi I-Miev được lắp ráp từ ngày 7/8/2013 trở về sau đã được ngòi nổ túi khí loại cải tiến.

Ngoài Pajero và I-Miev, Mitsubishi cũng thực hiện triệu hồi đối với dòng xe Mitsubishi Lancer để thay thế cửa sổ trời và bộ căng đai tự động. Theo đó, có 13 xe Lancer sản xuất từ 2009 – 2011 nằm trong diện triệu hồi để sửa lỗi.

Theo mô tả, trong quá trình sử dụng, có khả năng kính cửa sổ trời bị tách ra khỏi khung bao bên ngoài do rung động và/hoặc do áp lực gió. Hiện tượng này xuất hiện là do chất liệu nhựa sử dụng chưa phù hợp với điều kiện thời tiết cho nên dưới sự tác động của nhiệt độ và độ ẩm làm giảm độ bám dính giữa khung bao bên ngoài và kính cửa sổ trời.

Ngoài ra, trong quá trình sử dụng xe đèn cảnh báo động cơ có thể bật sáng trên đồng hồ táp lô, mất trợ lực lái, bình điện sẽ hết điện, động cơ có thể bị quá nhiệt. Nguyên nhân được xác định là do thiết kế bu-li của bộ căng tự động chưa phù hợp, lực cản trượt sẽ tăng lên do lão hóa theo thời gian sử dụng.

Điều này có thể gây ra các vết nứt trên bề mặt bu-li của bộ căng tự động khi động cơ được sử dụng trong điều kiện tải cao và lặp đi lặp lại. Trong trường hợp xấu, mặt bu-li sẽ vỡ và dây đai dẫn động (dẫn động bơm nước, máy phát điện, bơm trợ lực tay lái và máy lạnh) sẽ rơi ra.

Các xe Mitsubishi Lancer được lắp ráp sau ngày 4/2/2011 đã được lắp bộ căng đai tự động loại đã cải tiến.

Cuộc triệu hồi 13 xe Lancer được thực hiện từ 15/06/2020 đến ngày 14/6/2022.

Hoàng Nam