Mitsubishi Xpander 2022 trang bị phanh tay điện tử, tăng giá bán

Mẫu MPV chạy nhất thị trường được nâng cấp thêm nhiều tính năng ở phiên bản mới, trong đó có phanh tay điện tử.

Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, Xpander không có quá nhiều thay đổi ở thiết kế ngoại thất mà được tinh chỉnh ở một số chi tiết.

Chiều dài tổng thể phiên bản mới tăng thêm 120mm, khoảng sáng gầm xe nâng cao đến 225mm và cụm đèn chiếu sáng phía trước dạng T-Shape sử dụng công nghệ LED.

Khả năng vận hành ở xe mới được nâng cấp nhờ hệ thống treo cứng cáp và ổn định hơn; kích thước của bộ giảm xóc, kích thước phuộc, van bên trong và lò xo phuộc trước, sau cũng được điều chỉnh nhằm tối đa hóa hiệu quả của hệ thống treo.

Mitsubishi Xpander 2022

Khoang nội thất phiên bản này được thiết kế theo nhận diện mới của hãng xe Nhật với nội thất da sử dụng tông màu đen - nâu. Xe cũng được nâng cấp đáng kể ở hệ thống điều hòa nhiệt độ; màn hình giải trí cảm ứng 9 inch có tính năng điều khiển bằng cử chỉ; các cổng sạc thiết bị điện tử, bệ tì tay, hộc để cốc,... được thêm vào một cách hợp lý.

Thay đổi đáng kể trên Mitsubishi Xpander là trang bị hệ thống phanh tay điện tử tự động (EPB) với chức năng giữ phanh tự động (Auto Hold).

Mitsubishi Xpander 2022 vẫn sử dụng động cơ 1.5L MIVEC cho công suất 104 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 141 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hộp số 4 cấp cũng được giữ nguyên.

Xpander mới có 3 phiên bản gồm AT, Xpander AT Premium và Cross. Trong đó, bản Cross có giá bán 688 triệu đồng, hai bản AT có giá lần lượt 588 triệu và 648 triệu đồng. Với mức giá này, phiên bản mới tăng 18 triệu đồng so với bản cũ.

Phúc Vinh