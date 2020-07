Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam, giá tương đương nhập khẩu

Phiên bản Mitsubishi Xpander AT đã được lắp ráp tại nhà máy tại Bình Dương với giá bán tương đương với bản Xpander nhập khẩu.

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam

Phía Mitsubishi cho biết hiện tại sẽ chỉ có phiên bản Xpander AT 2020 được lắp ráp ở nhà máy đặt tại Bình Dương.

Các phiên bản Xpander AT CKD chính thức được đặt hàng tại các nhà phân phối từ ngày 20/7 và sẽ đến tay khách hàng vào tháng 8 tới. Như vậy, hiện mẫu xe ăn khách sẽ có 3 lựa chọn về phiên bản Xpander AT 2020 nhập khẩu, Xpander AT 2020 lắp ráp (CKD) và Xpander MT 2020 (CBU - nhập khẩu).

Dù đã được đưa về lắp ráp trong nước nhưng hãng xe cho biết sẽ vẫn tiếp tục bán song song cả phiên bản nhập khẩu. Trong khi đó, phiên bản MT hiện chỉ có bản nhập khẩu.

Trả lời ICTNews về việc bán song song cả xe CBU và CKD, đại diện Mitsubishi Việt Nam cho biết do Xpander có doanh số cao nên nếu chỉ lắp ráp sẽ không đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Do đó, hãng sẽ vẫn duy trì cả việc lắp ráp và nhập khẩu. Đây cũng là hình thức mà một số mẫu xe đang duy trì hiện nay, như Toyota Fortuner.

Mitsubishi Xpander 2020 vừa ra mắt thị trường Việt Nam hồi đầu tháng 6. Phiên bản mới có thiết kế ngoại thất khác biệt với mặt ca-lăng kiểu mới; lưới tản nhiệt phía trước cũng được thiết kế lại với 2 thanh ngang mạ chrome nối liền cụm đèn định vị.

Thế hệ Xpander mới được nâng cấp hệ thống chiếu sáng bi-LED. Mâm xe 16 inch thiết kế mới với họa tiết hai tông màu khác biệt so với thế hệ trước và trang bị thêm ăng-ten vây cá.

Xpander 2020 AT có nhiều nâng cấp đáng giá như nội thất bọc da tối màu thay cho thế hệ trước là nội thất bọc nỉ sáng màu. Hệ thống giải trí đươc nâng cấp lên màn hình 7 inch kết nối Android Auto/Apple CarPlay.

Các trang bị khác trên Xpander 2020 gồm: vô-lăng tích hợp thoại rảnh tay và điều chỉnh 4 hướng; ổ cắm điện 12V cho cả 3 hàng ghế; chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm. Xe còn trang bị 2 giàn lạnh với 4 cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2. Xe sử dụng động cơ MIVEC dung tích 1.5L như thế hệ cũ. Theo Mitsubishi Việt Nam, phiên bản lắp ráp trong nước vẫn giữ nguyên các trang bị như Xpander 2020 nhập khẩu.

Xpander trở thành mẫu MPV ăn khách nhất khi khai phá phân khúc mới. Nửa đầu năm 2020, Mitsubishi Việt Nam đã bán ra tổng số 5.883 chiếc Xpander.

Phúc Vinh