Năm 2022, Renault có thể giảm sản xuất 300.000 xe

Khủng hoảng bán dẫn diễn biến phức tạp có thể khiến sản lượng xe Renault năm 2022 tiếp tục sụt giảm.

(Ảnh: Autonews)

Theo CEO Renault Luca de Meo, nhà sản xuất xe hơi Pháp dự kiến sẽ giảm sản xuất 300.000 xe trong năm nay do hậu quả của cuộc khủng hoảng bán dẫn toàn cầu. Năm 2021, sản lượng xe Renault cũng thấp hơn 500.000 xe so với kế hoạch do thiếu chip. Tháng 9/2021, hãng tư vấn AlixPartners dự báo khủng hoảng chip sẽ khiến ngành công nghiệp ô tô thiệt hại 210 tỷ USD doanh thu.

Trả lời CNBC ngày 18/2, ông de Meo nhận xét, “tình thế hiện nay vẫn rất phức tạp”. Ông hi vọng tình trạng thiếu chip sẽ bớt nghiêm trọng hơn và có thể khôi phục trạng thái bình thường trong nửa sau năm 2022.

Renault vừa báo cáo lợi nhuận ròng 1 tỷ USD cho năm 2021, cao hơn ước tính của các nhà đầu tư. Hãng xe cho biết biên lợi nhuận 3,6% giúp họ đi trước 2 năm so với kế hoạch “tái sinh” của mình. “Renault đang trở lại”, ông de Meo nói.

Khủng hoảng chip khiến giá xe cả cũ lẫn mới “neo” ở mức cao, trong khi lượng hàng tồn kho xuống thấp, ngay cả khi việc sản xuất dần đạt được mức trước dịch. Những chiếc xe đời mới cần tới hàng ngàn linh kiện điện tử để điều tiết mọi thứ, từ tiêu thụ xăng đến hệ thống an toàn và lái tự động.

Năm 2020, khi Covid-19 bùng phát trên thế giới, các nhà sản xuất ô tô đã giảm hoặc hủy đơn hàng chip vì cho rằng nhu cầu xe sẽ giảm. Ngược lại, các công ty máy tính, video game, smartphone tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu làm việc từ xa. Họ nhanh chóng mua thêm 10 đến 15% lượng cung chip.

Trái với dự đoán của hãng xe, nhu cầu sở hữu xe cá nhân không những giảm mà còn tăng mạnh vì người tiêu dùng e ngại đi xe công cộng hay xe công nghệ, theo Kevin Roberts, Giám đốc phân tích CarGurus. Song, do đã hủy đơn hàng, các nhà sản xuất ô tô phải xếp hàng từ đầu, hạn chế năng lực sản xuất. Những tên tuổi lớn như Toyota, Volkswagen, Honda đều thông báo cắt giảm sản lượng.

Để giải quyết các thách thức này, ngành công nghiệp xe phải hình thành các thói quen mới, chẳng hạn lưu trữ hàng tồn kho, phát triển quan hệ với nhà cung ứng thay vì “bắt nạt” họ như trước.

Du Lam (Theo CNBC, The Globe & Mail)