Năng lượng tái tạo có thể chuyển dịch cả mô hình kinh tế

Tại Việt Nam, nhu cầu chuyển sang phát triển và đẩy mạnh năng lượng tái tạo vô cùng cấp thiết. Nó không chỉ có ý nghĩa đối với ngành năng lượng mà chuyển dịch cả mô hình kinh tế.

Ông Phan Tùng Mậu – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam. Ảnh: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ngày 15/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Diễn đàn khoa học “Chính sách phát triển năng lượng tái tạo trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường ở nước ta”. Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Ngọc Trung nhấn mạnh đảm bảo an ninh năng lượng là duy trì liên tục, ổn định và đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng năng lượng với mức giá cả chấp nhận được. Trong đó, các vấn đề về giá cả và sự đa dạng về nguồn cung cấp là những yếu tố có tính quyết định đến an ninh năng lượng xét trên góc độ lợi ích quốc gia.

Vấn đề an ninh năng lượng càng được quan tâm hơn trong bối cảnh nguồn nhiên liệu hóa thạch ngày một cạn kiệt, suy thoái môi trường trên toàn cầu, biến động chính trị, an ninh thế giới khó lường, khủng hoảng kinh tế diện rộng.

Trong khi đó, Phó Trưởng phòng, Phòng Kinh tế dự báo (P9), Viện Năng lượng, Bộ Công thương Nguyễn Ngọc Hưng nhận xét phát triển năng lượng tái tạo là tất yếu. Tuy nhiên, nó không chỉ ở sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên mà còn là “sự gia tăng về quy mô không đủ nhanh để đạt tới mức giá rẻ và thực tế trước những yêu cầu của nền kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng”.

Các đại biểu đồng quan điểm phát triển năng lượng tái tạo và nâng tỷ lệ của năng lượng tái tạo vừa là định hướng, vừa là nhiệm vụ. Trọng tâm chính là tạo ra nguồn năng lượng sạch, hạn chế ô nhiễm môi trường, giảm thiểu sử dụng năng lượng hoá thạch, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Tuy nhiên, việc phát triển các dự án cần phải quan tâm đúng mức đối với các tác động đến môi trường, xã hội, bảo vệ văn hoá và tập quán bản địa, đảm bảo sinh kế cho người dân địa phương. Các dự án năng lượng tái tạo khi triển khai sẽ mang lại lợi ích về mặt kinh tế nếu sử dụng lao động địa phương, vật liệu và dịch vụ kinh doanh địa phương.

Hải Lam