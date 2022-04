Ngành xe điện thiếu nguyên liệu quan trọng

Trong khi mỏ quặng không khan hiếm, nguồn cung một số loại than chì dùng để sản xuất pin xe điện có thể thiếu hụt trong năm nay.

George Miller, nhà phân tích tại công ty dự báo công nghiệp Benchmark Mineral Intelligence cho biết với doanh số xe điện năm 2022 ước tính đạt 11 triệu chiếc, khoảng 40.000 tấn than chì (graphite) sẽ bị thiếu hụt.

Than chì là loại khoáng chất quan trọng, dùng làm vật liệu điện cực dương (anode) cho pin lithium-ion trong xe điện. Trong bối cảnh nhu cầu tăng cao, việc thiếu hụt than chì có thể ảnh hưởng đến kế hoạch phổ cập xe điện trên toàn cầu.

Than chì được dùng trong cực dương của pin lithium-ion dành cho xe điện. Ảnh: AFP.

"Tuy không tác động đến nhu cầu mua xe điện, thiếu hụt than chì có thể đẩy lùi tốc độ tiếp cận của ôtô điện trong xã hội", Miller cho biết. Theo nhà phân tích, chính phủ một số nước đang có chính sách hỗ trợ, khuyến khích sản xuất xe điện, bên cạnh sự đón nhận ngày càng lớn từ người dùng.

Theo ông Miller, cần khoảng 50-100 kg than chì vảy tự nhiên (natural flake graphite) để làm cực dương cho pin xe điện. Nhu cầu than chì dự kiến tăng trung bình 18% mỗi năm đến 2030. Sau đó 5 năm, tổng nhu cầu than chì được dự báo tăng gấp đôi.

"Triển vọng với nhu cầu sử dụng than chì rất lớn. Đây vẫn là khoáng chất quan trọng cho pin lithium-ion và quá trình chuyển đổi năng lượng (dùng trong xe hơi)", Miller nhận định.

Suzanne Shaw, nhà phân tích của Wood Mackenzie cho biết dù mỏ quặng không khan hiếm, nguồn cung một số loại than chì để sản xuất pin (battery-grade graphite) sẽ khá hạn hẹp.

Năm 2021, Trung Quốc sản xuất khoảng 820.000 tấn than chì, chiếm 79% tổng sản lượng trên toàn cầu. Quốc gia đông dân nhất thế giới chiếm khoảng 76% nguồn cung than chì tự nhiên, và 56% nguồn than chì tổng hợp. Theo Shaw, sản xuất than chì tại Trung Quốc rẻ hơn nhiều nước do chi phí lao động, năng lượng và thuốc thử thấp hơn.

Theo ước tính của công ty tư vấn Frost & Sullivan, Trung Quốc dự kiến sản xuất 913.000 tấn than chì tự nhiên vào năm 2025. Tuy nhiên từ đây đến cuối năm, nguồn cung than chì trong pin xe điện sẽ khá hạn hẹp.

Than chì chiếm 5-15% chi phí sản xuất pin xe điện. Các nhà phân tích của ngân hàng đầu tư Daiwa Capital Markets cho biết giá than chì được giữ ổn định với mức 5.500 USD /tấn với chất lượng bình thường, và 9.400 USD /tấn cho loại chất lượng cao.

(Theo Zing)