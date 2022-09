Người dùng ngày càng chuộng các công nghệ mới trên xe hơi

Thay vì chỉ lựa chọn những chiếc xe “ăn chắc mặc bền”, người dùng có xu hướng lựa chọn các mẫu xe được trang bị nhiều tính năng công nghệ, sở hữu các kết nối trên xe.

Không còn là một khối tài sản hay một phương tiện hỗ trợ đi lại đơn thuần, xe hơi ngày nay được xem như một món đồ thể hiện phong cách sống của mỗi cá nhân và ngày càng trở nên thông minh với nhiều công nghệ tích hợp.

Người mua xe mới cũng mong đợi phương tiện của mình giống như điện thoại thông minh với các trang bị công nghệ tiên tiến, kết nối và dễ dàng cập nhật. Xu hướng này kéo theo cuộc đua của những mẫu xe thời trang và tràn đầy công nghệ ở thị trường Việt Nam. Nhiều công nghệ trước đây chỉ trang bị trên các dòng xe hạng sang nay đã có mặt trên các mẫu xe phổ thông. Khách hàng ngày càng trẻ hóa và sự thay đổi trong tư duy của người mua xe cũng khiến các hãng xe liên tục đưa thêm các tính năng công nghệ tích hợp trên các mẫu xe mới.

Xu hướng thay đổi rõ nhất ở hệ thống giải trí trên các mẫu ô tô vừa ra mắt. Sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngành công nghiệp ô tô.

Hệ thống giải trí hiện đại trên xe Ford

Nhu cầu về thông tin giải trí xe hơi cũng như các sản phẩm, dịch vụ kết nối khác tăng mạnh. Và hệ thống thông tin giải trí được xem là trái tim của các mẫu xe mới với các màn hình kích thước lớn và nhiều kết nối hơn. Chẳng hạn như Ford Sync 4 trang bị trên Everest, Ranger mới. Hệ thống thông tin mới nhất của Ford kết nối đám mây theo tiêu chuẩn, bao gồm cả hệ thống điều hướng, kết nối không dây và điều khiển bằng giọng nói. Người dùng có thể cập nhật phần mềm dựa trên các công nghệ kết nối mà không cần đến các trung tâm dịch vụ để thực hiện.

VinFast cũng sử dụng hệ thống thông tin thông minh trên các mẫu xe điện. Chẳng hạn, hệ thống thông minh và dịch vụ giải trí trên xe VinFast VF e34 yêu cầu phương tiện cần được kết nối với mạng di động để truyền nhận dữ liệu. Kết nối này sẽ được thực hiện thông qua eSIM được tích hợp sẵn trên xe. Mẫu xe cỡ nhỏ tích hợp hệ thống trợ lý ảo hiểu được các câu lệnh của người dùng.

Các công nghệ an toàn chủ động trên xe hơi. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài hệ thống thông tin, các công nghệ an toàn điện tử cũng ngày càng trở nên hiện đại, phổ biến hơn và đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để phân hạng xe và ảnh hưởng đến quyết định mua xe của người dùng bên cạnh các yếu tố như thiết kế, khả năng vận hành hay giá tiền.

Người dùng không chỉ lựa chọn các trang bị an toàn cơ bản mà còn là các công nghệ hỗ trợ người lái chủ động giúp xe giảm thiểu các nguy cơ va chạm lẫn hạ thấp mức độ chấn thương cho hành khách. Các hệ thống nhận biết sớm nguy hiểm, từ đó can thiệp nhằm ngăn va chạm xảy ra chẳng hạn như: Cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng,….

Các hệ thống hỗ trợ người lái này đang có mặt trên nhiều sản phẩm tại Việt Nam. Đơn cử như Honda Sensing, Safety Sense của Toyota, Hyundai Smartsense…Công nghệ hỗ trợ lái ô tô là hệ thống điện tử, bao gồm hệ thống camera giám sát, các loại cảm biến, tính năng xử lý thông tin cảm biến, phát hiện và theo dõi người đi bộ và các phương tiện khác cùng lưu thông trên đường, phân tích hành vi tài xế...

Công nghệ này hoạt động một cách tự động hóa, thích ứng và tăng cường hệ thống xe. Điều này làm cho chúng tiên tiến hơn so với các hệ thống an toàn khác, hỗ trợ nhiều tính năng như giám sát, xác định, cảnh báo và thậm chí ngăn chặn các sự cố không mong muốn khi lái xe, giúp tài xế tập trung chú ý và lái xe an toàn hơn. Giảm thiểu tối đa tai nạn và chi phí phát sinh khi xảy ra sự cố không mong muốn.

Hoàng Nam