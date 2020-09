Những hư hỏng hay gặp trên hộp số tự động của xe ô tô

Hộp số tự động được thiết kế với độ bền theo cả đời xe. Tuy nhiên, chỉ một vài sự lơ là và thiếu hiểu biết trong quá trình sử dụng có thể sẽ khiến chủ xe phải trả giá đắt.

Dưới đây là những lỗi thường gặp ở hộp số tự động ô tô.

Chảy dầu hộp số

Rò rỉ dầu từ hộp số là một trong những cách dễ nhất để phát hiện ra rằng hộp số của bạn có vấn đề. Trên các xe số tự động, dầu hộp số đóng vai trò tối quan trọng tới việc vận hành của xe.

Nguyên nhân chảy dầu ở hộp số là do gioăng bị lão hóa, phớt bị vênh do tiếp xúc va chạm mạnh hở gioăng và gây chảy dầu. Hiện tượng chảy dầu ở phớt láp là do khi sử dụng lâu ngày không bảo dưỡng hoặc phớt láp bị rách khi tháo lắp.

Xe ồn khi ở “mo”

Những âm thanh khó chịu khi xe chạy không tải một lần nữa chứng tỏ rằng dầu hộp số đã đến hạn phải thay, hoặc có thể là dấu hiệu của những hư hỏng cơ khí nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, đa phần tiếng ồn được tạo ra do các vòng bi hoặc bánh răng trong hộp số đã mòn và cần phải được thay thế.

Hộp số hoạt động ồn và rung

Hộp số sàn thường có tiếng kẹt chói tai khi chuyển số, mặc dù bạn đã cắt hết côn. Hiện tượng này có thể xảy ra khi côn mòn, hay các bánh răng trong hộp số hỏng.

Trên xe số tự động, nếu xe không chuyển số mượt mà như bình thường mà bị rung hay chuyển số một cách khó khăn cần phải đi kiểm tra xe ngay.

Trượt số

Nếu hoạt động bình thường, hộp số sẽ tiếp tục vận hành ở cấp số bạn muốn, hoặc máy tính sẽ tự động chuyển số khi đạt tới một vòng tua máy nào đó để tiết kiệm nhiên liệu. Nếu hộp số bị trượt, nó có thể tự nhảy sang các cấp số khác nhau, hoặc nhảy về “mo” với số sàn.

Đây là một triệu chứng nguy hiểm, có thể bị mất kiểm soát xe khi cần thoát ra khỏi nhưng tình huống khẩn cấp. Chính vì vậy, bạn nên ngay lập tức đưa xe đến xưởng sửa chữa để có thể nhanh chóng khắc phục hộp số.

Sang số tốc độ xe không phù hợp

Khi tiến hành sang số và ga lớn thì tốc độ xe không phù hợp với động cơ, xe chạy yếu, chậm, không đạt được tốc độ cao. Nguyên nhân là do đĩa ma sát bị mòn hoặc bị cháy, các van điện từ bị hỏng ở các cấp số trong hộp số.

Xe không sang số di chuyển được

Tình trạng xe không sang số để di chuyển được là do hỏng khớp một chiều hoặc hỏng cánh tua-bin bên trong biến mô hộp số. Trường hợp này phải tiến hành thay cả bộ hộp số cho xe mới sử dụng được.

Ngoài ra, một số dòng xe có sử dụng vi sai chống trượt có thể bị lỗi trong quá trình sản xuất gây tiếng kêu khi đánh lái, mất kiểm soát khi vào cua,…

(Theo cartimes)