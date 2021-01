Sát Tết, nhiều dòng xe tăng giá

Nhiều dòng xe tăng giá vào thời điểm sát Tết âm lịch. Mức giá tăng từ vài triệu đến cả trăm triệu đồng.

Nhiều dòng xe của Mercedes – Benz tăng giá sát Tết

Mercedes – Benz vừa điều chỉnh giá bán đối với nhiều dòng xe đang phân phối tại thị trường Việt Nam. Mức giá tăng ở cả xe lắp ráp trong nước và nhập khẩu nguyên chiếc.

Trong lần điều chỉnh giá đầu tiên của năm 2021, mẫu sedan C200 Exclusive tăng giá thêm 10 triệu đồng. C300 AMG có giá bán mới 1,969 tỷ đồng, tăng 30 triệu đồng so với trước đó.

Nhiều mẫu xe GLC đang lắp ráp trong nước điều chỉnh giá bán tăng cao. Theo đó, GLC200 tăng tới 50 triệu đồng. Phiên bản 200 4MATIC tăng 60 triệu đồng, đưa giá bán của mẫu xe này chạm mốc 2,1 tỷ đồng.

Phiên bản thể thao GLC300 4MATIC có giá bán mới lên đến 2,499 tỷ đồng, tăng 100 triệu đồng so với trước đó.

Không chỉ tăng giá với các mẫu xe lắp ráp, nhiều mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc cũng được điều chỉnh. Biên độ điều chỉnh giá của các dòng xe nhập khẩu cao hơn, từ 40 triệu đồng lên cao nhất 121 triệu đồng.

Theo đó, phiên bản GLC300 4MATIC Coupe có giá bán 3,089 tỷ đồng (tăng 20 triệu đồng). Phiên bản GLE450 4MATIC có giá bán mới là 4,409 tỷ đồng (tăng 40 triệu đồng) và GLS450 4MATIC có giá bán mới đầu năm 2021 là 4,999 tỷ đồng (tăng 90 triệu đồng) so với trước đây.

Mức tăng cao nhất thuộc về dòng xe hiệu suất cao Mercedes-AMG G63. Với giá bán mới lên tới 10,95 tỷ đồng, giá bán của mẫu xe này tăng 121 triệu đồng so với giá bán cũ.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp cũng đã thực hiện điều chỉnh giá bán một số dòng xe ở thị trường Việt Nam. Hầu hết các dòng xe điều chỉnh đều là các mẫu xe cỡ nhỏ, ăn khách ở thị trường Việt Nam.

Tháng 12, Thaco thực hiện điều chỉnh giá bán với một số phiên bản của thương hiệu Kia. Theo đó, giá của phiên bản Kia Morning Morning Standard MT tăng thêm 5 triệu đồng, từ 299 lên 304 triệu đồng.

Kia Soluto phiên bản MT Deluxe cũng được điều chỉnh tăng giá bán thêm 5 triệu đồng, giá bán của xe từ 399 triệu đồng lên 404 triệu đồng.

Mẫu xe hạng C ăn khách trong lần điều chỉnh giá gần nhất đã tăng giá thêm 10 triệu đồng ở cả 4 phiên bản. Với mức giá tăng thêm, Cerato 1.6 MT, 1.6 AT Deluxe, 1.6 AT Luxury và 2.0 AT Premium có giá mới lần lượt là 544 triệu, 584 triệu, 639 triệu và 685 triệu đồng.

Mẫu SUV đô thị Kia Seltos cũng được hãng điều chỉnh tăng giá bán. Cụ thể, phiên bản Seltos Deluxe hiện đã được nhà phân phối tăng giá bán thêm 10 triệu đồng, từ 589 triệu đồng lên 599 triệu đồng. Bù lại, mẫu xe này được nâng cấp thêm trang thiết bị trên xe.

Hoàng Nam