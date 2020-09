Phụ nữ chọn xe bán tải: Không chỉ là cá tính

Những chiếc xe bán tải cồng kềnh, mạnh mẽ vốn được ngầm định dành riêng cho cánh mày râu vốn ưa công năng, phóng khoáng. Nhưng ngày càng nhiều người phụ nữ chọn mua và lái xe bán tải.

Phụ nữ chọn xe bán tải: Tại sao không?

Xe bán tải ngày càng thu hút các khách hàng nữ. Ảnh: Lê Thế Thắng

Phụ nữ sở hữu xe bán tải đang trở thành một xu hướng trên thế giới. Một khảo sát của hãng nghiên cứu thị trường IHS Markit cho thấy doanh số xe bán tải được khách hàng nữ mua từ 2008 – 2016 đã tăng tới 67%. Tại thị trường Châu Á Thái Bình Dương, số lượng phụ nữ sở hữu xe bán tải cũng tăng nhanh. Điều gì đã khiến dòng xe bán tải ngày càng thu hút phái nữ như vậy?

Khi phụ nữ đang đảm nhận ngày càng nhiều những vai trò khác nhau trong xã hội hiện đại, những chiếc xe đa dụng, cá tính là sự lựa chọn hợp lý. Chia sẻ về lý do chọn chiếc Ford Ranger Wildtrak 2 cầu làm bạn đồng hành, Hà Vũ, chủ dự án “Sách hóa nông thôn” cho biết: “Không có chiếc xe nào có thể mang được nhiều sách, đi đến được nhiều nơi hơn một chiếc xe bán tải”.

Sau hơn 2 năm cầm lái, Hà Vũ cho biết xe bán tải không chỉ là trợ thủ đắc lực trong công việc, mà còn đáp ứng được các nhu cầu của gia đình chị trong những chuyến đi du lịch trải nghiệm xa vào cuối tuần hay dịp lễ Tết.

Thiết kế hiện đại, bóng bẩy và cá tính chinh phục được khách hàng nữ. Ảnh: Trần Huy Thắng

Không còn cồng kềnh, thô sơ như trước đây, những chiếc xe bán tải hiện đại chinh phục cả hai nhóm đối tượng khách hàng nam và nữ bởi thiết kế cá tính và khả năng vận hành dễ dàng, chủ động cho người cầm lái. Nhiều hãng xe đã đổi mới hệ thống khung gầm và cải tiến hệ thống giảm xóc để mang lại khả năng vận hành êm ái hơn cho những chiếc xe bán tải đời mới.

Vẫn giữ kích thước to lớn để chuyên chở, nhưng sức mạnh động cơ cùng các hệ thống trợ lực mới cũng khiến xe bán tải ngày nay dễ dàng vận hành hơn. Chẳng hạn như chiếc Ranger với chiều dài cơ sở lên tới hơn 5.359 mm và chiều rộng 1.850m, nhưng hệ thống trợ lực điện giúp đánh lái nhẹ nhàng khi đi chậm và ngược lại trở nên đầm chắc khi đi với tốc độ cao.

Vị trí lái cao, thoải mái, đem đến tầm nhìn bao quát hơn so với nhiều dòng xe SUV khác trên thị trường cũng là điểm cộng để chọn bán tải.

Ngoài ra, thiết kế nội thất của các mẫu xe bán tải ngày nay có xu hướng như những chiếc xe thể thao đa dụng (SUV), rộng rãi, thoải mái và tinh tế hơn. Các hệ thống thông tin giải trí cũng được cải tiến đáng kể, điều này đã chinh phục được nhiều chị em phụ nữ khi chọn xe.

Xe bán tải không còn “khó chinh phục”

Xe bán tải không hề khó “cầm cương”. Ảnh: Lê Thế Thắng

Lái xe bán tải vẫn luôn là một vấn đề khiến nhiều phụ nữ phải e ngại. Thế nhưng, nhiều tay lái nữ lại nhận định rằng xe bán tải không hề khó “cầm cương”, bởi chúng không còn thô sơ và khó thuần phục như trước đây.

Các công nghệ hỗ trợ người lái an toàn hàng đầu kết hợp các tính năng an toàn truyền thống và công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến, đều xuất hiện trên các dòng xe bán tải phổ biến nhất hiện nay như Ford Ranger, Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton. Các công nghệ an toàn này chẳng kém là bao so với các mẫu SUV và sedan trên thị trường như hệ thống phanh tự động hỗ trợ khi đổ đèo, xuống dốc…

Cầm lái chiếc Ford Raptor hầm hố vẫn vô cùng dễ dàng. Ảnh: Phúc Vinh

Sau hành trình trải nghiệm dọc cung đường miền Trung với mẫu bán tải Ford Ranger, các công nghệ tiên tiến trang bị trên mẫu xe này như hệ thống hỗ trợ đổ đèo áp dụng phanh tự động giúp người lái kiểm soát tốc độ xe khi xuống dốc; hệ thống giảm thiểu lật xe đảm bảo an toàn và tự tin cho những người phụ nữ khi điều khiển chiếc xe vượt qua những con đường núi ngoằn ngoèo, nhiều khúc cua và đèo dốc.

Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động thích ứng trên mẫu xe này cũng giúp giám sát đường và giao thông phía trước, từ đó tự động điều chỉnh tốc độ phù hợp hay giữ khoảng cách mong muốn.

Kể cả khi đi trong phố, những tính năng an toàn tiêu chuẩn trên các dòng xe bán tải cũng hỗ trợ và cảnh báo người lái bằng cả âm thanh và hình ảnh khi vượt qua những con đường đô thị ùn tắc, quốc lộ đông dân cư với cảnh báo va chạm kết hợp chế độ tự động phanh khẩn cấp trong thành phố.

Một tính năng rất hữu dụng với chị em phụ nữ được trang bị trên Ranger đó là hệ thống tự động đỗ xe. Tính năng này giúp xác định chỗ đỗ phù hợp và tự động đánh lái. Tất cả những gì chị em cầm lái cần thực hiện là điều chỉnh ga và phanh.

Trong quá trình lái, chị em cũng không cần rời tay khỏi vô-lăng khi cần gọi điện thoại, nhờ công nghệ kích hoạt và điều khiển bằng giọng nói tích hợp màn hình cảm ứng 8-inch. Điều này khiến hành trình khám phá thiên nhiên hay di chuyển trong thành phố của chị em trở nên thú vị hơn.

Phúc Vinh