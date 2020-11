Đề xuất bỏ tờ khai nguồn gốc với xe nhập khẩu

Bộ Tài chính đề xuất dừng cấp, xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với ô tô, mô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu từ ngày 1/1/2021 để chuyển sang sử dụng tờ khai hải quan điện tử.

Bộ Tài chính đề xuất bỏ tờ khai nguồn gốc từ năm 2021. Ảnh minh họa: Kinh tế đô thị

Bộ Tài chính vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép dừng cấp, xác nhận tờ khai nguồn gốc (TKNG) đối với ô tô, mô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu. Thay vào đó, sẽ chỉ sử dụng tờ khai hải quan điện tử làm căn cứ để xác định phương tiện hoàn thành thủ tục nhập khẩu.

Thời điểm dừng cấp, xác nhận tờ khai nguồn gốc và sử dụng tờ khai điện tử dự kiến từ 1/1/2021.

Bộ Tài chính đánh giá, việc bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo tính toán sơ bộ dựa trên kết quả khảo sát từ các doanh nghiệp và báo cáo của cục hải quan tỉnh, thành phố, nếu bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc, phía cơ quan Hải quan sẽ tiết kiệm được hàng trăm ngàn giờ công mỗi năm; các doanh nghiệp cũng tiết kiệm được nhiều khoản chi phí thực hiện các thủ tục hành chính, giảm bớt được nhiều nhân lực.

Phía Bộ Tài chính cho biết, Bộ GTVT đã thống nhất với kiến nghị của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc vì hiện nay 100% ô tô, mô tô, xe gắn máy nhập khẩu vào Việt Nam đều thực hiện thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Tất cả kết quả kiểm tra chất lượng xe nhập khẩu (là giấy chứng nhận chất lượng, thông báo miễn kiểm tra…) đã được truyền dữ liệu điện tử tới Cổng thông tin một cửa quốc gia và đáp ứng các yêu cầu của Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính trong việc giải quyết các thủ tục nhập khẩu.

Bộ Công an cũng thống nhất với đề xuất trên của Bộ Tài chính. Để đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả, Bộ Công an đề nghị Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng thông tin, kết nối dữ liệu sử dụng tờ khai hải quan điện tử cấp cho từng xe đã được thông quan. Qua đó, kết nối, trao đổi thông tin với Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ cấp đăng ký, biển số xe đối với xe nhập khẩu.

Theo quy định tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, khi làm thủ tục đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có nguồn gốc nhập khẩu, chủ phương tiện phải nộp cho cơ quan đăng ký chứng từ chứng minh phương tiện có nguồn gốc nhập khẩu là tờ khai nguồn gốc (TKNG) xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu theo mẫu của Bộ Tài chính.

D.V