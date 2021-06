Malaysia phong tỏa, Toyota, Honda dừng sản xuất ô tô

Hai nhà sản xuất ô tô Nhật Bản là Toyota và Honda bắt đầu đóng cửa nhà máy tại Malaysia từ ngày 1/6 do phong tỏa toàn quốc.

Malaysia đóng cửa hầu hết các ngành công nghiệp trong đợt phong tỏa toàn quốc. (Ảnh: Reuters)

Malaysia áp dụng phong tỏa toàn quốc từ 1/6, hầu hết các ngành công nghiệp sẽ tạm dừng đến hết ngày 14/6. Các nhà sản xuất ô tô và thép được phép hoạt động, nhưng chỉ có thể cho 10% lao động đi làm, còn giới hạn của các hãng sản xuất điện tử, hóa chất, dược phẩm là 60%.

Malaysia, Thái Lan và Việt Nam là trung tâm sản xuất quan trọng. Số ca Covid-19 tăng đe dọa làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Toyota sẽ tạm dừng sản xuất và bán hàng từ hôm nay. Năm 2020, sản lượng Toyota tại Malaysia là 50.000 xe. Trong khi đó, Honda đóng cửa hai nhà máy. Malaysia là một trong các xưởng sản xuất lớn nhất của Honda trong khu vực, mỗi năm cho ra 300.000 xe hai bánh và 100.000 xe bốn bánh.

Tuần vừa qua, số ca dương tính tại Malaysia tăng gần gấp đôi do tỉ lệ tiêm vắc xin thấp, tỉ lệ mắc 200/1 triệu dân, cao hơn cả Ấn Độ. Tại Thái Lan, các ca nhiễm cũng có xu hướng tăng. Tập đoàn New Kinpo của Đài Loan đã phải dừng hoạt động nhà máy thiết bị viễn thông và máy in tại đây từ ngày 20/5. Trong khi đó, Việt Nam cũng xuất hiện chủng lai từ chủng Anh và Ấn Độ, ảnh hưởng tới các khu công nghiệp. Các nước đều đang chạy đua bảo vệ ngành công nghệ trước làn sóng Covid-19 mới.

Thái Lan là trung tâm sản xuất xe hơi lớn nhất khu vực, từ đây, Toyota và các hãng xe Nhật Bản khác xuất khẩu thành phẩm sang các nước Đông Nam Á, Trung Đông và châu Đại Dương. Việt Nam là trung tâm sản xuất hàng đầu của Samsung Electronics, cung ứng thiết bị cho các thị trường như châu Âu, Mỹ.

Du Lam (Theo Nikkei)