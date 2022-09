Nhiều ô tô điện sẽ có mặt tại triển lãm Vietnam Motor Show 2022

Ô tô điện và xe hybrid được nhiều hãng mang đến triển lãm ô tô lớn nhất nửa cuối năm 2022.

Ban tổ chức Triển lãm Ô tô Việt Nam 2022 (Vietnam Motor Show 2022) cho hay, hiện có 14 thương hiệu ô tô du lịch đã xác nhận tham dự sự kiện. Trong đó, nhiều hãng trưng bày các mẫu xe điện và xe lai (hybrid), một xu hướng mới tại Việt Nam và trên toàn cầu hiện nay.

Các thương hiệu bao gồm: Audi, Brabus, Honda, Jeep, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors, Morgan, MG, RAM, Subaru, Toyota, Volkswagen, Volvo. Tại Vietnam Motor Show 2022, mỗi thương hiệu sẽ trưng bày và giới thiệu những mẫu xe nổi bật với các công nghệ hiện đại của họ.

14 thương hiệu sẽ tham dự triển lãm Vietnam Motor Show 2022. (Ảnh: Hải Đăng)

Triển lãm sẽ chính thức diễn ra từ ngày 26/10/2022 đến hết ngày 30/10/2022 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP.HCM. Đây là một trong những sự kiện có quy mô lớn nhất hiện nay trong ngành ô tô, với tổng diện tích không gian 40.000m2, riêng diện tích trưng bày trong nhà đạt gần 20.000m2.

Dự kiến các hãng sẽ mang đến những mẫu xe nổi bật. Audi có chiếc e-tron GT quattro - quán quân giải Mẫu xe hiệu suất thế giới của năm 2022 (World Performance Car of the Year 2022) và Xe Đức sang trọng của năm 2022 (German Luxury Car of the Year 2022).

Brabus Việt Nam có siêu sedan Brabus B50 được sản xuất dựa trên mẫu xe Mercedes-Benz S 500 4MATIC và Brabus G800 - đại diện hấp dẫn nhất trong dòng sản phẩm phát triển từ nguyên mẫu G-Class.

Ngoài việc trưng bày 4 dòng xe tiêu biểu là Jeep Wrangler, Jeep Gladiator, RAM 1500 Laramie và RAM TRX, Jeep - RAM triển khai hoạt động ra mắt dòng xe Jeep Grand Cherokee hoàn toàn mới ngay tại triển lãm.

Lexus lần đầu tiên giới thiệu mẫu xe điện ý tưởng LF-Z, được phát triển trên nền tảng chạy điện hoàn toàn mới kết hợp hệ thống lái điện tử, trí tuệ nhân tạo.

Mẫu xe điện ý tưởng LF-Z của Lexus dự kiến góp mặt tại Vietnam Motor Show 2022. (Ảnh: Lexus)

Mercedes-Benz Việt Nam sẽ lần đầu tiên trưng bày Mercedes EQS - dòng sản phẩm chủ lực trong phân khúc xe điện hạng sang.

Bên cạnh những mẫu xe đã thành danh trên thị trường như Pajero Sport, Outlander, Attrage và Xpander, Mitsubishi Motors Việt Nam sẽ mang đến triển lãm lần này mẫu xe đua Triton, chiếc xe sẽ tham gia thi đấu ở giải đua địa hình AXCR diễn ra vào tháng 11 tới đây tại Thái Lan.

MG Việt Nam giới thiệu 2 mẫu xe điện là MG Marvel R, MG4 Electric hoàn toàn mới cùng 2 mẫu xe đã được thị trường Việt Nam đón nhận là MG5 mới và MG ZS.

Tại Vietnam Motor Show, Subaru Việt Nam sẽ chính thức ra mắt mẫu xe WRX và WRX Wagon hoàn toàn mới đồng thời trưng bày các mẫu xe khác như Outback, BRZ và Forester.

Toyota Việt Nam dự kiến trưng bày những mẫu xe Hybrid mới nhất – giải pháp giao thông “xanh”, phù hợp tại Việt Nam, có khả năng tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.

Volvo mang đến Vietnam Motor Show 2022 bộ sưu tập xe thân thiện với môi trường, trong đó có công nghệ Hybrid & Mild Hybrid được ứng dụng rộng rãi trên tất cả các sản phẩm của Volvo với mục tiêu đóng góp cho một tương lai bền vững, hàng loạt các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái nâng cao.

Bên cạnh các thương hiệu ô tô kể trên, Vietnam Motor Show 2022 lần đầu tiên có sự tham gia của các phương tiện vận chuyển khác với những thương hiệu nổi bật trong ngành như xe tải, xe mô tô phân khối lớn, xe điện…

Hải Đăng