Những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng xe ô tô tự bốc cháy

Thời điểm cuối tháng 9, nhiều khu vực đã bắt đầu hạ nhiệt dần, nhưng nhiệt độ ngoài trời ở nhiều khu vực vẫn rất cao, tình trạng cháy xe tự phát cũng thi thoảng xảy ra.

Những ngày gần đây, trên địa bàn Hà Nội liên tục ghi nhận các sự cố gây cháy xe ô tô khi đang lưu thông trên đường. Thông thường, những sự cố này ít gây thiệt hại về người nhưng khó đảm bảo an toàn về tài sản và phương tiện.

Xe Range Rover bốc cháy trên cầu Chương Dương, Long Biên, Hà Nội trong ngày 27/9.

Xe ô tô tự bốc cháy thường do hai nguyên nhân: Một là do hư hỏng dễ gây sự cố, hai là hiện tượng cháy tự phát do các yếu tố bên ngoài. Như trường hợp đầu tiên, chúng ta có thể kiểm tra xem xe có bị lỗi gì hay không thông qua việc bảo dưỡng định kỳ, còn trường hợp thứ hai, việc cần làm là tránh đặt các đồ vật dễ gây cháy trong xe. Dưới đây là một số nguyên nhân mà chủ xe cần lưu ý.

Nguyên nhân do rò rỉ

Việc tiếp xúc lâu dài với môi trường nhiệt độ cao của cuộn dây đánh lửa dễ dẫn đến hiện tượng dây đánh lửa bị lão hóa, mềm và đứt. Chúng ta biết rằng, điện áp đánh lửa của ô tô cao tới hơn 10.000 vôn, trường hợp này rất dễ làm hỏng lớp cách điện và gây rò rỉ. Đôi khi, nếu động cơ xe có quá nhiều dầu mỡ, cũng có thể gây ra hiện tượng cháy tự phát.

Sửa chữa và bảo dưỡng ô tô không an toàn

Việc sửa chữa ô tô cũng là một nguyên nhân quan trọng gây ra quá trình đốt cháy tự phát của ô tô, đặc biệt khi liên quan đến việc sửa đổi các mạch điện tử ô tô như âm thanh trên ô tô.

Thiết kế của mỗi chiếc xe, đặc biệt là thiết kế mạch, đã trải qua nhiều thử nghiệm đảm bảo an toàn trong các trường hợp bình thường. Tuy nhiên, nếu chủ xe tự ý tân trang hoặc lắp đặt một số phụ kiện, trong trường hợp này sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn do mạch phân phối không hợp lý hoặc bố trí không hợp lý. Đặc biệt, nếu chất lượng sản phẩm lắp đặt không tốt sẽ dễ gây cháy nổ và các tai nạn khác.

Khi xe chạy trong thời gian dài, nhất là trong môi trường mùa hè dễ khiến nhiệt độ trong động cơ tăng cao, dây chuyền bị lão hóa và các nguyên nhân khác rất dễ dẫn đến hiện tượng tự bốc cháy.

Đôi khi chúng ta sử dụng các vật dụng như găng tay, giẻ lau và đầu sợi, nếu chúng được đặt ngẫu nhiên, chẳng hạn như trên ống xả, chúng sẽ bốc cháy do nhiệt độ cao và gây ra tai nạn. Ngoài ra, một số chủ xe hoặc hành khách sẽ có thói quen hút thuốc hoặc thậm chí vứt tàn thuốc, hậu quả là rất dễ gây cháy nổ.

Ngoài những nguyên nhân nói trên, còn có nhiều yếu tố dẫn đến khả năng xảy ra cháy nổ do các vật dụng thường được nhiều người để trong xe. Cụ thể như:

Bật lửa

Hầu hết các chủ xe đều đặt bật lửa trong xe để tiện cho việc hút thuốc cho mình hoặc cho người khác, điều này thực sự rất nguy hiểm.

Thành phần chính trong bật lửa thông thường là butan lỏng, thuộc loại vật liệu dễ cháy, nổ. Đặc biệt, một số loại vỏ nhựa kém chất lượng dùng làm bật lửa có độ bền không cao, dễ xảy ra cháy nổ nên cần bảo quản tốt, tránh ánh nắng trực tiếp.

Nước hoa ô tô

Nhiều ô tô hiện nay cho nước hoa vào xe để khử mùi hôi, nhưng thực chất đó là một "quả bom".

Chất lượng nước hoa ô tô hiện nay không đồng đều, một khi nhiệt độ trong xe quá cao, khí do nước hoa tỏa ra sẽ nở mạnh trong chai, dễ bị nổ. Thành phần chính của nước hoa là cồn, nó có đặc tính hỗ trợ đốt cháy mạnh. Mặc dù xác suất xảy ra tai nạn như vậy không cao nhưng chúng ta cũng không nên xem nhẹ.

Xịt đóng hộp

Vào mùa hè, muỗi và nắng nhiều hơn nên nhiều chủ xe đã quen với việc để trong xe các loại thuốc diệt côn trùng, xịt chống nắng. Mặc dù nó mang lại sự tiện lợi cho cuộc sống, nhưng nói một cách tương đối thì hệ số rủi ro của nó tương đối lớn.

Do áp suất bên trong đồ hộp rất cao nên đây cũng là sản phẩm dễ cháy nổ, tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài sẽ tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn rất lớn.

Pin, sạc dự phòng

Trong quá trình sử dụng hàng ngày, pin bình thường rất dễ bị lão hóa và phồng lên dưới nhiệt độ cao, điều này sẽ gây hư hỏng vĩnh viễn và ảnh hưởng đến hiệu suất của pin. Do đó, hướng dẫn sử dụng sản phẩm của nhiều loại pin và bộ sạc dự phòng chỉ ra rằng, không nên để chúng ở nhiệt độ cao trong thời gian dài.

Nhưng một số chủ xe hơi không chú ý và để pin và pin dự phòng dưới ánh nắng mặt trời. Điều này có thể phát nổ, đặc biệt là hiện nay trên thị trường tràn lan các loại pin dự phòng kém chất lượng. Hầu hết họ sử dụng pin lithium không đủ tiêu chuẩn, có độ ổn định kém hơn, nhiều khả năng gây ra cháy nổ.

Vật phẩm dạng cầu lồi có thể hội tụ ánh sáng

Nhiều vật dụng trong nội thất ô tô là chất dễ bắt lửa và gây ra hỏa hoạn nếu không phát hiện kịp thời. Và loại vật dụng dạng gương cầu lồi này cũng rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chẳng hạn như một số kính đọc sách, kính lúp, lọ nước hoa hay tinh dầu...chúng có thể hội tụ ánh sáng mặt trời chiếu mạnh và đốt cháy những đồ vật trong xe.

Tuy xác suất xe tự bốc cháy tương đối thấp nhưng chúng ta cũng không nên chủ quan, ngoài việc bảo dưỡng xe hàng ngày, cũng phải chú ý đến việc cất giữ và sắp đặt các vật dụng trong xe để giảm nguy cơ xảy ra tai nạn.

Nếu hiểu rõ nguyên nhân gây ra hiện tượng cháy tự phát, chúng ta phải có các biện pháp khắc phục chi tiết, phù hợp để giảm thiểu hoặc thậm chí ngăn chặn hiện tượng tự bốc cháy xảy ra.

Điệp Lưu