Những phương tiện di chuyển đẳng cấp và xịn xò của Tổng thống Mỹ

Là Tổng Thống của một quốc gia hàng đầu thế giới, thế nên cũng không quá bất ngờ khi nhân vật này sẽ được di chuyển trên những phương tiện hiện đại bậc nhất thế giới.

Máy bay Không Lực Một (Air Force One)

Siêu xe bọc thép "The Beast"

Trực thăng Marine One

Ngoài Air Force One, Tổng thống Mỹ còn sử dụng phương tiện đi lại khác là trực thăng Sikorsky SH-3, hoặc VH-60N với mã kiểm soát không lưu là Marine One. Tuy nhiên, phương tiện này chỉ sử dụng để đi lại trong nước ở cự ly ngắn. Marine One dễ nhận biết bởi màu sơn trắng phía trên nóc và xanh đậm phía dưới.

(Ảnh: Reuters)

Trong các chuyến công du nước ngoài của tổng thống Mỹ, VH-60N thường được sử dụng vì nó có kích thước nhỏ, hiện đại hơn và dễ dàng chuyên chở bên trong máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III.

VH-60N được ví như một "pháo đài" ở khả năng phòng thủ hiện đại và tối tân bậc nhất hiện nay. Thân máy bay bọc thép có khả năng chống đạn súng trường và vũ khí cá nhân, cũng như được lắp một loạt cảm biến cảnh báo và phòng thủ tên lửa tầm nhiệt, bao gồm cả hệ thống gây nhiễu cực mạnh để đánh lạc hướng tên lửa dẫn đường bằng radar. VH-60N Marine One được trang bị hệ thống thông tin liên lạc mã hóa nhằm duy trì liên lạc giữa Tổng thống và Nhà Trắng, hay Lầu Năm Góc. Hệ thống điện tử trên trực thăng có khả năng chống chịu xung điện từ tạo ra từ vụ nổ hạt nhân và bom xung điện.

(Ảnh: Reto Grubenmann)

VH-60N được trang bị 2 động cơ General Electric T700-GE-401. Ngoài ra, cánh quạt chính được thiết kế lại giúp hoạt động êm và tạo ra ít tiếng ồn hơn. Chính cựu tổng thống Barack Obama đã từng nhận xét rằng VH-60N hoạt động rất êm, ông có thể nói chuyện bình thường với các trợ lý mà không cần dùng đến bộ đàm.

VH-60N có tốc độ tối đa 294 km/h, tốc độ hành trình 280 km/h, phạm vi hoạt động 1.184 km. Marine One có thể tiếp tục bay ngay cả khi một trong 2 động cơ gặp sự cố. Thông thường, Sở Mật vụ Mỹ thường mang theo ít nhất 2 trực thăng VH-60N để phục vụ quá trình di chuyển ngắn của tổng thống, trong đó một chiếc sẽ đóng vai trò "chim mồi".

(Theo Saostar)