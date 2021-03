Rộ thông tin Hyundai phải tạm dừng nhà máy tại Hàn Quốc vì thiếu chip

Motor Hyundai chuẩn bị phải tạm ngừng sản xuất tại nhà máy số 1 ở thành phố Ulsan do thiếu chip bán dẫn...

Xưởng sản xuất ô tô của Hyundai tại thành phố Ulsan

Tập đoàn Motor Hyundai chuẩn bị phải tạm ngừng sản xuất tại nhà máy số 1 ở thành phố Ulsan, Hàn Quốc trong thời gian từ 5/4 - 13/4, tờ Korea Economic Daily dẫn một nguồn tin trong ngành cho biết.

Nhà máy Ulsan đang có công suất khoảng 311.000 phương tiện/năm, sản xuất một số dòng như Kona Electric và Ioniq 5. Nguyên nhân khiến nhà máy phải dừng hoạt động được cho là vì thiếu chip bán dẫn.

Song, phía Hyundai khẳng định: “Chưa có quyết định cuối cùng về việc tạm ngừng sản xuất tại nhà máy như báo chí đăng tải”.

Cho đến hiện tại, Hyundai vốn là hãng ít bị ảnh hưởng nhất bởi tập đoàn này đã duy trì tốt một kho chứa chip bán dẫn, theo thông tin Reuters đăng tải trước đó.

Mới đây, một số hãng ô tô bị ảnh hưởng nghiêm trọng như Honda Motor Co Ltd và General Motors Co đã phải thông báo tiếp tục ngừng sản xuất tại một số nhà máy ở Bắc Mỹ trong vài tuần tới.

Chip bán dẫn dành cho ô tô rơi vào tình trạng khan hiếm là do nhu cầu sử dụng chip trong các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại... tăng vọt và vì các lệnh trừng phạt của phương Tây với Trung Quốc.

(Theo baogiaothong.vn)