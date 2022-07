Tham vọng Apple Car không đơn giản của Apple: Nộp 248 bằng sáng chế liên quan tới ô tô suốt 22 năm, ấp ủ về một thứ 'vĩ đại' sau iPhone

Hoá ra tham vọng với lĩnh vực ô tô của Apple đã kéo dài từ rất lâu, nhưng đến giờ vẫn chưa thành hình.

Một cuộc điều tra chung của tờ Nikkei và một công ty phân tích ở Tokyo cho thấy Apple đã nhảy vào các công nghệ liên quan đến ô tô, thể hiện qua các đơn xin cấp bằng sáng chế gần đây của công ty.

Cụ thể, Apple đã nộp bằng sáng chế về phần mềm xe tự lái và các phương tiện khác cũng như phần cứng liên quan đến sự thoải mái khi lái xe, chẳng hạn như ghế ngồi và hệ thống giảm xóc. Công ty này cũng đang nhắm mục tiêu đến vehicle-to-everything (V2X), cho phép xe ô tô giao tiếp với nhau và kết nối với "Internet of Things". Động thái này được coi là động lực lớn của Apple trong việc xây dựng nền tảng của riêng mình và tham gia vào sự chuyển dịch nhanh chóng đang diễn ra trong ngành từ ô tô thông thường sang tính di động tổng thể.

Nikkei phát hiện ra rằng tính đến ngày 1/6, Apple đã đăng ký và công bố 248 bằng sáng chế liên quan đến ô tô sau năm 2000.

Thường mất khoảng 18 tháng sau khi nộp bằng sáng chế để được công bố rộng rãi. Hầu hết các đơn đăng ký của Apple vào năm 2021 vẫn chưa được công bố và mới chỉ công bố 8 sáng chế. Con số này chắc chắn sẽ tăng trong suốt cả năm. Trong số 27 đơn đăng ký của Apple được thực hiện vào năm 2020, năm đơn đăng ký được công bố cùng một lúc vào năm 2021. Số lượng bằng sáng chế được công bố vào năm 2021 được dự đoán gần như chắc chắn sẽ vượt quá con số này.

Các đơn đăng ký bằng sáng chế của Apple đạt đỉnh vào năm 2017 và sau đó tạm thời giảm dần. Nhưng "nếu tính cả các đơn đăng ký sẽ được công bố trong tương lai, tổng số cho năm 2021 có thể ngang bằng với kỷ lục được thiết lập vào năm 2017", Akira Yamauchi, Giám đốc điều hành của Cơ quan Sở hữu Trí tuệ cho biết.

Apple bắt đầu tham gia vào lĩnh vực ô tô vào khoảng năm 2014 khi khởi động dự án có tên "Titan" nhằm phát triển xe điện tự lái. Vào thời điểm đó, công ty này được cho là đã thuê một số lượng lớn các nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo và công nghệ tiên tiến khác.

Giờ đây, thị trường điện thoại thông minh đang bão hoà, có nhiều đồn đoán rằng công ty có trụ sở tại California sẽ sử dụng năng lực sản xuất và công nghệ của mình để thâm nhập vào lĩnh vực xe hơi khổng lồ.

Vào tháng 1/2021, Hyundai Motor được cho là đang đàm phán với Apple. Mặc dù nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc đã phủ nhận điều này, nhưng việc Apple đang muốn tham gia vào lĩnh vực ô tô kể từ đó đã trở thành một "bí mật mở".

Trong khi Apple vẫn kín tiếng về tham vọng ô tô của mình, thì việc xem xét kỹ các bằng sáng chế của họ cho thấy những tiến bộ mà họ đã đạt được trong công nghệ liên quan đến ô tô, có thể được chia thành ba lĩnh vực.

Các đơn xin cấp bằng sáng chế liên quan đến xe cộ của Apple bắt đầu thu hút sự chú ý vào năm 2008, một năm sau khi hãng phát hành chiếc iPhone đầu tiên. Apple ban đầu tìm cách tập trung vào kết nối giữa iPhone và xe hơi. Cụ thể, những nỗ lực ban đầu của họ tập trung vào điều hướng, mở đường cho sự ra mắt của Apple CarPlay vào năm 2014, cho phép thực hiện một số chức năng của xe với iPhone.

Nhưng vào năm 2016, số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế của Apple - ít hơn 10 đơn đăng ký mỗi năm cho đến giữa những năm 2010 - bắt đầu tăng lên, tổng cộng 44 đơn trong năm, tăng mạnh so với 7 đơn vào năm 2015. Và vào năm 2017, công ty đã nộp lượng đơn đăng ký kỷ lục tới 66 đơn, bao gồm cả những đơn liên quan đến lái xe tự hành.

Các nhà phân tích tin rằng những thành tựu đạt được trong dự án Titan đứng sau số lượng đơn đăng ký kỷ lục kể trên. Nhiều đơn đăng ký mới nhất của công ty đề cập đến lĩnh vực "ô tô kết nối", lĩnh vực thứ hai mà Apple đang nhắm đến.

Apple dường như muốn tận dụng danh tiếng của mình với tư cách là nhà sản xuất các thiết bị thân thiện với người dùng như iPhone và iPad để tạo ra những chiếc xe tốt hơn, một mục tiêu được phản ánh trong các bằng sáng chế liên quan đến ô tô của hãng. Rất nhiều trong số các bằng sáng chế này liên quan đến công nghệ cho các vật liệu và bộ phận được sử dụng để tạo ra cửa sổ, ghế ngồi, hệ thống treo và các thành phần khác giúp lái xe và đi xe thoải mái hơn. Nói cách khác, Apple không cố định phần mềm như CarPlay. "Không giống như Google, công ty chuyên về công nghệ tự lái, Apple đang làm các đơn xin cấp bằng sáng chế với mục tiêu phát triển phương tiện của riêng mình", Yamauchi nói.

Các đơn xin cấp bằng sáng chế của công ty cũng bao gồm việc lái xe tự hành. Năm 2017, Apple bắt đầu thử nghiệm công nghệ của riêng mình trong lĩnh vực này, sử dụng những chiếc xe mô hình trên các con đường công cộng ở California. Các bằng sáng chế mà Apple đã áp dụng vào năm 2017 bao gồm các bằng sáng chế để tham gia giao thông trên đường cao tốc - một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn mà Toyota Motor và các nhà sản xuất ô tô khác cũng đã nộp bằng sáng chế.

Như người đồng sáng lập quá cố của Apple, Steve Jobs đã nói, iPhone đã "tái tạo lại điện thoại". Giờ đây, công ty dường như muốn chuyển đổi việc lái xe theo cách tương tự bằng việc phát triển tính năng lái xe hoàn toàn tự động. Điều này có thể hình dung được bao gồm một hệ thống thực tế ảo cho phép những người ngồi trong ô tô gọi video khi đang di chuyển trên đường cao tốc.

Yếu tố thứ ba trong chiến lược bằng sáng chế của Apple được tiết lộ bởi sự gia tăng gần đây của các đơn đăng ký liên quan đến công nghệ V2X.

Điều này bao gồm thế hệ kết nối tiếp theo - giữa các ô tô, giữa ô tô và đường, giữa ô tô và người đi bộ, giữa ô tô và điện toán đám mây. Nâng cao độ an toàn của các phương tiện tự hành đòi hỏi phải thu thập thông tin về đèn giao thông cũng như xe ô tô và người đi bộ ở những điểm mù. Công nghệ được sử dụng để nhanh chóng thu thập và xử lý thông tin như vậy cũng là trọng tâm của các nhà sản xuất ô tô khác.

Việc áp dụng các bằng sáng chế liên quan đến V2X cung cấp một cái nhìn thoáng qua về nỗ lực của Apple trong việc xem xét lại trải nghiệm lái xe và quan trọng là sự an toàn.

Apple đã nộp hơn 30 bằng sáng chế với Intel, nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu của Mỹ. Nhiều bằng sáng chế liên quan đến thông tin liên lạc trong V2X. Nhưng từ năm 2020 đến năm 2021, Apple đã đăng ký 17 bằng sáng chế trong lĩnh vực truyền thông, chỉ có một bằng sáng chế chung với Intel.

Động thái hướng tới các đơn xin cấp bằng sáng chế độc lập rất có ý nghĩa nếu xét theo chiến lược hiện tại của Apple là tách mình khỏi Intel. Các chip dòng M do Apple tự thiết kế đã giảm yêu cầu về điện trong các thiết bị đồng thời tăng tốc độ hoạt động. Ông Yamauchi cho biết: "Apple có thể đang cân nhắc sử dụng chip có thiết kế riêng của mình trên ô tô".

Apple chưa chính thức tuyên bố gia nhập thị trường ô tô nhưng đang tăng cường các dịch vụ liên quan đến xe của mình. Công ty cho biết vào tháng 6 rằng họ sẽ hợp tác với 14 nhà sản xuất ô tô và thương hiệu xe trên thế giới, bao gồm Nissan Motor, Honda Motor và Ford Motor, cho hệ thống CarPlay của mình.

Các nhà sản xuất ô tô như Toyota và Volkswagen cũng đang phát triển nền tảng phần mềm của riêng họ để giới thiệu vào khoảng năm 2025.

Năm 2025 dự kiến sẽ trở thành một bước ngoặt đối với ô tô và xe điện được kết nối. Hiệp hội GSM, đại diện cho các nhà khai thác mạng di động trên toàn thế giới, dự báo rằng mạng 5G sẽ được sử dụng rộng rãi vào năm 2025, với kết nối 5G vượt quá 2 tỷ - hoặc hơn 20% tổng số kết nối di động. Sự phát triển này kéo theo sự giảm đều đặn của chi phí pin EV, một thành phần chính của ô tô điện và là một trong những nguyên nhân giữ giá của chúng ở mức cao.

Nhưng mọi người hiện vẫn còn hoài nghi về khả năng phát triển xe ô tô của Apple. Cần phải lưu ý rằng công ty không có kinh nghiệm sản xuất ô tô. Hiroto Suzuki, đối tác quản lý tại công ty tư vấn Arthur D. Little Japan cho biết: "Tôi tự hỏi liệu Apple có thể đảm bảo an toàn khi họ thuê ngoài sản xuất ô tô, vốn đòi hỏi nhiều bộ phận hơn và mức độ an toàn cao hơn điện thoại thông minh không".

(Theo Nhịp Sống Kinh Tế, Nikkei)