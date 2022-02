Việt Nam tiêu thụ hơn 40.000 xe ô tô trong tháng 1/2022

Hơn 40.200 xe ô tô đã được bán ra tại thị trường Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2022. Trong khi Ford, Mitsubishi và Hyundai sụt giảm thì Toyota, Kia, Mazda lại ghi nhận mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thông tin từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), các hãng xe thuộc Hiệp hội đã bán ra tổng số 30.742 xe các loại trong tháng đầu tiên của năm 2022; gồm 25.279 xe du lịch, 5.177 xe thương mại và 286 xe chuyên dụng. Lượng xe du lịch bán ra giảm 31% so với tháng trước đó, hai phân khúc còn lại là xe thương mại và chuyên dụng cũng giảm lần lượt 44% và 53%.

Thị trường ô tô Việt Nam tiêu thụ trên 40.000 xe trong tháng 1/2022. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuy doanh số sụt giảm mạnh so với tháng liền kề trước nhưng nếu so với cùng kỳ năm ngoái, tổng doanh số bán hàng của thị trường tăng 16%, trong đó xe du lịch tăng 24%. Nguyên nhân do lượng khách hàng mua xe tăng mạnh đợt Tết cũng như nhiều người mua xe để được hưởng các ưu đãi phí trước bạ.

Nhiều hãng xe thuộc VAMA ghi nhận tăng trưởng dương so với cùng kỳ. Toyota Việt Nam bán ra tổng số 6.582 xe (bao gồm xe Lexus), tăng 45% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 3.758 xe nhập khẩu nguyên chiếc và 2.610 xe lắp ráp trong nước. Các mẫu Corolla Cross và Vios nằm trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường với doanh số lần lượt là 1.715 và 1.446 xe. Thương hiệu xe sang Lexus đạt 214 xe trong tháng 1.

Lượng xe bán ra tháng 1/2022

Thaco bán ra tổng số 11.376 xe. Trong 3 thương hiệu Mazda, Kia và Peugeot thì Kia có doanh số tốt nhất với 5.445 xe. Honda cũng tăng trưởng khi đạt 3.771 xe bán ra.

Ở chiều ngược lại, một số hãng có doanh số giảm. Cụ thể, Mitsubishi tiêu thụ được 3.581 xe; Ford cũng sụt giảm khi bán ra tổng số 1.023 xe.

Trong tháng 1, VinFast đã đưa tổng số 2.103 xe đến tay khách hàng. Fadil vẫn là mẫu xe ăn khách nhất với 1.401 chiếc. Hai mẫu Lux A2.0 và Lux SA 2.0 tiêu thụ được lần lượt 199 và 463 xe.

Mẫu xe điện đang được nhiều người quan tâm là VF e34 số lượng giao đến tay khách nhỏ giọt dù lượng đơn đặt hàng lớn.

Theo thông tin từ VinFast, do một số linh kiện nhập khẩu về nước chậm hơn so với kế hoạch nên chỉ có 40 xe được hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng trong tháng 1. Hãng này cho biết sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các đối tác để giải quyết khó khăn về nguồn cung linh kiện, qua đó đẩy mạnh tốc độ bàn giao xe VF e34 cho khách trong tháng 2.

Theo thông tin từ Tập đoàn Thành Công, tổng doanh số xe Hyundai tháng 1 đạt 7.428 xe ,tăng trưởng 22,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất với 2.398 xe đến tay khách, giảm nhẹ 119 xe, tương đương 5% so với tháng 12/2021 nhưng tăng trưởng 33,3% so với cùng kỳ năm 2021. Hyundai Tucson thế hệ hoàn toàn mới được ra mắt cuối tháng 12/2021 cũng ghi nhận doanh số đáng khích lệ với 1.256 xe bán ra, tăng trưởng 12,4% so với tháng 12/2021 và 201,3% so với cùng kỳ năm trước.

Các mẫu xe khác như Hyundai Grand i10, Elantra, Kona và Santa Fe có sự sụt giảm doanh số so với tháng 12/2021.

Phía Thành Công cho biết, thời điểm tháng 1 là tháng Tết dẫn đến nhu cầu mua sắm ô tô giảm dần về cuối tháng do khách hàng gặp khó khăn trong việc đăng ký cũng như các kế hoạch mua sắm khác dành cho Tết. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm doanh số trong tháng 1/2022.

Năm 2022, các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ tiếp tục được áp dụng, diễn biến dịch Covid-19 dần được kiểm soát tốt hơn sẽ là cơ sở để hoạt động sản xuất, lắp ráp cũng như thị trường ô tô trong nước tăng trưởng tốt.

Phúc Vinh