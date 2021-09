Thị trường ô tô Việt Nam chạm đáy

Dù các hãng xe liên tục giảm giá sâu để kích cầu nhưng thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận doanh số theo tháng giảm kỷ lục trong vòng 5 năm trở lại đây khi có chưa đầy 9.000 xe được bán ra trên toàn thị trường.

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 8/2021 ghi nhận 8.884 xe bán ra, mức sụt giảm lên tới 45% so với hồi tháng 7. Đây đã là tháng thứ 5 liên tiếp thị trường ô tô có sự sụt giảm về doanh số bán lẻ và cũng là tháng ghi nhận kỷ lục thấp nhất trong lịch sử của thị trường ô tô Việt Nam kể từ năm 2015 đến nay.

Doanh số các tháng bắt đầu đà giảm từ tháng 4 với 3,7% so với tháng 3, mức giảm của tháng 5 là 15% so với tháng 4, mức giảm của tháng 6 là 8% so với tháng 5, mức giảm của tháng 7 là 32% so với tháng 6.

Lượng xe bán ra trong tháng 8/2021 còn thấp hơn tới 3.000 xe so với con số chạm đáy là tháng 2/2016.

Thị trường ô tô Việt Nam đã sụt giảm liên tiếp trong 5 tháng.

Kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát, nhiều nhà máy của thành viên VAMA đã có những quãng thời gian tạm dừng sản xuất. Một số doanh nghiệp có thể hoạt động trở lại và doanh nghiệp hoạt động sản xuất bình thường lại gặp trở ngại là lượng xe tồn kho rất lớn do các đại lý dừng hoạt động.

Theo VAMA, ước tính hơn 200 đại lý ô tô thuộc thành viên vẫn đang đóng cửa, hơn 200 xưởng dịch vụ không thể hoạt động. Chuỗi cung ứng và các hoạt động phân phối bị đình trệ và ảnh hưởng nặng nề, nhiều công ty ghi nhận mức sụt giảm doanh số trên 60%.

Chi tiết cho thấy trong số 8.884 xe ô tô VAMA bán ra tháng 8 có 6.231 xe du lịch; 2.344 xe thương mại và 309 xe chuyên dụng. Mức sụt giảm ghi nhận với các dòng xe du lịch là 40% và xe thương mại là 55%.

Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 5.345 xe, giảm 41% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 3.539 xe, giảm 41% so với tháng 7.

Cả Hyundai và VinFast (không thuộc VAMA) cũng ghi nhận mức sụt giảm tương tự. Số xe bán ra của Hyundai đạt 2.182, giảm 54% so với con số hơn 4.000 xe hồi tháng 7 do nhiều đại lý đóng cửa bởi lệnh giãn cách xã hội. Lượng tiêu thụ các mẫu xe ăn khách như Accent, Grand i10 đều giảm xuống dưới 1.000 chiếc. Cộng dồn 8 tháng đầu năm, lượng xe Hyundai bán ra đạt 40.248 xe, tương đương với con số của cùng kỳ năm 2020.

Trong khi đó, theo thông tin từ VinFast, hãng đã bàn giao cho khách hàng 2.310 xe trong tháng 8. Đáng chú ý là mẫu xe cỡ nhỏ VinFast Fadil được hãng ghi nhận ở con số 2.048 chiếc. Kết thúc 8 tháng đầu năm, VinFast bán ra tổng cộng 22.030 xe, bao gồm 15.103 chiếc Fadil, 4.285 chiếc Lux A2.0 và 2.642 chiếc Lux SA2.0.

8 tháng năm 2021, các hãng xe thuộc VAMA đã bán ra tổng số 174.400 xe, tương đương doanh số năm 2020 nhưng nếu so với năm 2019, thời điểm chưa có Covid-19 thì thị trường đã giảm 13%. Trong đó, xe du lịch có mức giảm sâu nhất là 18%.

Thời điểm tháng Ngâu và việc giãn cách xã hội tại nhiều địa phương là nguyên nhân khiến cho thị trường ô tô "chạm đáy". Nhiều dự đoán cho rằng thị trường sẽ chậm phục hồi do tác động mạnh mẽ của dịch Covid-19 khiến nguồn cung bị ảnh hưởng và người dùng có xu hướng cắt giảm chi tiêu.

Từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp, địa phương đã đề xuất Chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua ô tô để kích cầu tiêu dùng. Hồi tháng 5, VAMA cũng đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô đăng ký mới nhằm gỡ khó cho các doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, các hiệp hội... nghiên cứu kiến nghị của doanh nghiệp, đánh giá và tính toán kỹ tác động. Trên cơ sở đó đề xuất hướng xử lý kịp thời để tháo gỡ khó khăn cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước giữa bối cảnh dịch Covid-19.

Trong Nghị quyết 105 vừa ban hành, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, đánh giá tác động để xem xét giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo thời gian phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Phúc Vinh