Khách Việt mua xe chạy phí trước bạ, thị trường ô tô đạt đỉnh mới

Chính sách giảm 50% phí trước bạ và sự xuất hiện của hàng loạt mẫu xe mới đã đưa thị trường ô tô đạt tăng trưởng mạnh với lượng xe bán ra cao nhất kể từ cuối năm 2019.

Thị trường ô tô đạt đỉnh

Thị trường ô tô tăng trưởng mạnh

Theo báo cáo của Hiệp hội sản xuất ô tô Việt nam (VAMA), trong tháng 10, lượng xe bán ra của các doanh nghiệp đạt 33.254 xe, tăng tới 22% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, phân khúc xe du lịch trở lại tăng tốc mạnh mẽ với 25.339 xe, tăng tới 25% so với tháng trước đó.

Cũng trong tháng 10, hai doanh nghiệp nằm ngoài VAMA là TC Motor và VinFast cũng công bố lượng xe bán ra tăng mạnh. Cụ thể, TC Motor bán ra tổng số 7.839 chiếc Hyundai trong khi VinFast bán ra 2.866 xe.

Như vậy, tháng 10, toàn thị trường đã tiêu thụ khoảng 43.959 chiếc xe các loại. Đây là tháng có số lượng xe bán ra cao nhất kể từ cuối năm 2019.

Chính sách kích cầu của Chính phủ có tác dụng thúc đẩy thị trường ô tô. Tháng 6, Chính phủ đã chính thức giảm 50% phí trước bạ đối với các dòng xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2020. Cùng với đó, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ô tô cũng liên tục đưa về trong nước hàng loạt sản phẩm mới cùng nhiều chính sách giảm giá, khuyến mại sâu để kích cầu. Điều này đã đưa thị trường ô tô trở lại đà tăng trưởng sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và giai đoạn giãn cách xã hội.

Dù được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong các tháng cuối năm, nhưng thị trường ô tô Việt Nam chắc chắn sẽ không đạt được con số đặt ra như kì vọng. 10 tháng năm 2020 đã qua, các doanh nghiệp thuộc VAMA Nam đã bán ra được 212.409 chiếc xe các loại, trong đó có 155.663 xe du lịch, giảm khoảng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh số của TC Motor bán ra, 57.039 xe.

Hãng xe tăng tốc chạy đua

Tháng 10 chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của Toyota Việt Nam với số lượng bán ra 8.947 xe (tính cả thương hiệu Lexus), chiếm 28% thị phần VAMA. Lượng xe bán ra tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái và 39% so với tháng trước và đạt đỉnh từ đầu năm đến nay nhờ sự thay đổi đáng kể ở dải sản phẩm bán ra tại thị trường Việt Nam. Chẳng hạn như sự xuất hiện của nhân tố mới Toyota Corolla Cross.

Trong tháng 9, Thaco bán ra tổng số 9.127 xe du lịch thương hiệu Kia, Mazda và Peugeot và giữ vững thị phần lớn nhất tính cả 3 thương hiệu này.

Ngược lại xu hướng tăng trưởng, TC Motor trong tháng 10 giảm nhẹ sau khi đạt đỉnh hồi tháng 9 với 7,839 xe bán ra. Cộng dồn 10 tháng đầu năm doanh nghiệp này bán ra tổng số 57.039 xe Hyundai. Các mẫu xe cỡ nhỏ Hyundai Accent, Grand i10 vẫn là những mẫu xe chủ chốt nhưng các mẫu SUV cũng là các nhân tố thành công của thương hiệu Hyundai tại Việt Nam.

Thương hiệu xe Việt VinFast tiếp tục có những thành công khi với các chính sách bán hàng được xem là tốt nhất hiện nay. Theo đó, VinFast bán ra tổng cộng 2.866 xe ô tô, trong đó có 1.851 xe Fadil, 653 xe Lux A2.0 và 362 xe Lux SA2.0.

Thị trường ô tô đã bắt đầu vào mùa cao điểm cuối năm. Sau khi thực hiện các chiến lược giảm giá xe ở tất cả các phân khúc, từ bình dân cho đến xe sang, nhằm chạy đua doanh số do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tháng bảy âm lịch (tháng Ngâu). Bắt đầu từ những ngày cuối tháng 10/2020, một số hãng xe đã rục rịch tăng giá trở lại chuẩn bị cho dịp mua sắm sôi động cuối năm.

Phúc Vinh