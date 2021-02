Hết ưu đãi phí trước bạ, thị trường ô tô sụt giảm mạnh tháng 1/2021

Doanh số của hầu hết các hãng xe tại thị trường Việt Nam sụt giảm mạnh vào đầu tháng 1, khi chính sách ưu đãi phí trước bạ của Chính phủ kết thúc.

Doanh số bán hàng giảm mạnh đầu năm 2021

Doanh số của hầu hêt các hãng xe đều sụt giảm trong tháng đầu tiên của năm 2021 (Ảnh: Danhgiaxe)

Ưu đãi giảm 50% phí trước bạ dành cho các dòng xe ô tô lắp ráp trong nước được thực hiện theo Nghị định 70 của Chính phủ đã chính thức hết hiệu lực từ 31/12/2020. Sau 6 tháng thực hiện, chính sách giảm phí trước bạ đã cho thấy tác động mạnh mẽ đến thị trường Việt Nam. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho thị trường ô tô sụt giảm trong tháng đầu tiên năm 2021 so với tháng trước đó.

Báo cáo doanh số từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy doanh số bán hàng của toàn thị trường sụt giảm mạnh. Ghi nhận từ Hiệp hội này cho thấy, trong tháng 1/2021, các hãng xe thuộc Hiệp hội đã bán ra tổng số 26.432 xe, giảm 45% so với tháng 12/2020.

Trong tổng số xe bán ra, thị trường Việt Nam tiêu thụ 20.398 xe du lịch, 5.741 xe thương mại và 293 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch giảm tới 45% so với tháng trước đó. Phân khúc xe thương mại và chuyên dụng giảm lần lượt 46% và 13% so với tháng trước.

Thông tin bán hàng của TC Motor (phân phối thương hiệu Hyundai) cũng cho thấy daonh số sụt giảm tương tự. Theo đó, TC Motor bán ra tổng số 6.058 xe trong tháng 1. Trước đó, TC Motor bán ra 13.306 xe trong tháng cuối cùng của năm 2020.

Mức sụt giảm của thị trường đã được giới kinh doanh dự doán bởi đây là thời điểm phí trước bạ tăng về mức cũ ( 10 – 12%). Trước đó, nhiều người dùng đã tranh thủ mua xe để kịp hưởng chính sách ưu đãi. Điều này đã khiến doanh số của các hãng xe “bùng nổ” trong tháng cuối cùng của năm ngoái với gần 48.000 xe bán ra trong 1 tháng.

Chính sách giảm phí trước bạ kết thúc cũng thu hẹp khoảng cách giữa xe nhập khẩu và lắp ráp. Theo số liệu tháng 1, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 14.512 xe, giảm 51% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 11.920 xe, giảm 35% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng trưởng của xe lắp ráp chậm lại, trong khi xe nhập khẩu tăng mạnh mẽ hơn với các con số lần lươt là 56% và 88%.

Một số doanh nghiệp kinh doanh xe nhập khẩu kỳ vọng năm 2021 cũng sẽ là thời điểm xe nhập khẩu tăng trưởng tốt khi áp lực cạnh tranh có thể được giảm bớt.

Thaco, Toyota và Hyundai bám đuổi quyết liệt

Thị trường chung sụt giảm ảnh hưởng đến doanh số của hầu hết các hãng xe tại Việt Nam. Hyundai duy trì vị trí dẫn đầu lượng xe bán ra với tổng số 6.058 xe với hai mẫu ăn khách Hyundai Accent và Grand i10 đều đạt doanh số tốt.

Thaco với lợi thế phân phối nhiều thương hiệu hiện vẫn là doanh nghiệp nắm thị phần lớn nhất của VAMA. Đầu tháng 1, Thaco bán ra tổng số 9.195, chiếm 38,5% thị phần các doanh nghiệp thuộc VAMA. Trong đó, Kia bán ra tổng số 4.486 xe còn thương hiệu Mazda đạt tổng số 2.429 xe bán ra.

Đang bị cạnh tranh quyết liệt ở nhiều phân khúc, Toyota bán ra tổng số 4.437 xe, chiếm 18,3% thị phần. Thị phần của Toyota cũng đang bị Kia (do Thaco lắp ráp và phân phối) vượt lên trong tháng đầu tiên của năm mới 2021.

Ford chưa có một khởi đầu tốt khi doanh số giảm xuống chỉ còn 1.592 xe. Điều này khiến thị phần của hãng xe Mỹ giảm, bị Mitsubishi và Honda qua mặt. Đầu tháng 1, Mitsubishi bán ra tổng số 3.674 xe, chiếm 15,2% thị phần còn Honda bán ra tổng số 3.015 xe, chiếm 12.5% thị phần.

Phúc Vinh