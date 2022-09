Thị trường ô tô vẫn tăng trưởng trong tháng Ngâu

Thị trường ô tô Việt Nam vẫn ghi nhận tăng trưởng dù trùng với tháng Ngâu, sức mua không sụt giảm báo hiệu 'con sóng' vào dịp cuối năm.

Theo số liệu báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số của các hãng xe trong tháng 8 đạt 30.846 chiếc, bao gồm 25.065 xe du lịch, 5.513 xe thương mại và 268 xe chuyên dụng.

Phân khúc xe du lịch tăng trưởng 9% trong tháng 8 dù trùng thời điểm tháng Ngâu. Nếu xét nguồn gốc, xe lắp ráp trong nước đạt 15.499, tăng 3% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 15.347, tăng 1% so với tháng trước.

Cơ cấu doanh số tiêu thụ ô tô trong tháng 8. (Nguồn: VAMA)

Nhiều hãng xe giữ nhịp tăng trưởng tốt. Toyota bán ra 6.701 xe, trong đó có 4.793 xe nhập khẩu nguyên chiếc và 1.908 xe lắp ráp trong nước. Kia bán ra 4,404 xe, tăng 9% so với tháng trước. Mazda và Peugeto cũng giao 3.090 và 887 xe đến tay khách hàng, tăng trưởng lần lượt 45% và 21% so với tháng 7.

Trong khi đó, doanh số Hyundai và VinFast ghi nhận sự sụt giảm do nhiều nguyên nhân. Tháng 8, VinFast bán ra 1.220 xe, giảm mạnh so với con số hơn 2.000 tháng trước đó. Nguyên nhân do số lượng đơn hàng tồn của ba dòng xe xăng còn ít, trong khi mẫu ô tô điện VF e34 vẫn gặp khó khăn về nguồn cung linh kiện.

TC Group cũng cho biết tháng Ngâu khiến hầu hết các dòng xe sụt giảm về doanh số. Cụ thể, doanh nghiệp này đã bán ra 5.449 chiếc Hyundai trong tháng 8, giảm 6%. Hyundai Creta bất ngờ trở thành mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 8 với 1.417 chiếc đến tay khách hàng, tăng 44,9% so với tháng 7/2022.

Nếu tính cả TC Group (Hyundai) và VinFast, trong tháng 8 vừa qua, toàn thị trường Việt Nam đã tiêu thụ tổng cộng 37.515 xe.

Cộng dồn 8 tháng, Việt Nam tiêu thụ được gần 263.000 xe ô tô các loại, tăng 50% so với năm 2021. Trong đó, riêng xe du lịch đạt 206.000, tăng trưởng 69%.

Tính cả Hyundai, VinFast, tổng doanh số bán của toàn thị trường ô tô Việt Nam trong 8 tháng năm 2022 lên tới 328.630 xe các loại, vượt xa so với con số trên 157.000 xe của cùng kỳ năm 2021.

Sức mua không hề sụt giảm trong tháng Ngâu được xem là tín hiệu tích cực của thị trường ô tô trong các tháng cuối năm, khi nhu cầu mua sắm xe của người tiêu dùng vẫn cao. Dự đoán các tháng cuối năm thị trường ô tô sẽ tăng trưởng mạnh.

Hầu hết các hãng xe đã và đang đưa ra thị trường hầu hết các mẫu xe "hot" phục vụ nhu cầu trong thời gian cao điểm, bao gồm cả những nhân tố mới. Giữa bối cảnh nguồn cung linh kiện vẫn là một thách thức, nguồn cung xe (dù đã được các hãng chuẩn bị) có thể bị tác động khiến tình trạng chênh giá sẽ "nóng" hơn các năm.

Phúc Vinh