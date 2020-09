Các công trình xanh tiêu biểu tại Việt Nam

Đây là những công trình cần được nhân rộng, trong bối cảnh yêu cầu về tiết kiệm năng lượng đang đặt ra những thách thức không hề nhỏ cho sự phát triển của ngành điện nước ta.

Ra đời từ những năm 1990 ở Anh, công trình xanh là một khái niệm vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Đến năm 2000, Mỹ đã ban hành bộ tiêu chuẩn công trình xanh gọi tắt là LEED. Năm 2005 là Singapore với bộ tiêu chí Green Mark.

Đến năm 2010, Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) mới đưa ra hệ thống tiêu chuẩn cho công trình xanh ở Việt Nam, gọi tắt là LOTUS. Năm 2013, Bộ Xây dựng ban hành Bộ Quy chuẩn Quốc gia về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả (QCVN 09:2013/BXD), được cập nhật vào năm 2017 bằng Bộ Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Công trình Hiệu quả năng lượng (QCVN 09:2017/BXD).

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các chủ đầu tư quan tâm hơn nữa tới những vấn đề về xây dựng bền vững, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, thực tế sau hơn 10 năm triển khai, hiện mới chỉ có 27 công trình đạt chứng nhận LOTUS, 76 công trình đạt chứng nhận LEED với 41 công trình đang triển khai chờ xét duyệt. Tổng cộng có 103 công trình đạt tiêu chuẩn công trình xanh.

Con số ít ỏi này là do chi phí đầu tư xây dựng ban đầu cao hơn 5-15% so với công trình thường. Dù tổng thể chi phí vận hành sẽ giảm đáng kể do tiết kiệm đến 30-40% năng lượng tiêu thụ so với các công trình khác, theo VGBC.

Một số công trình xanh nổi bật sau đây đã cho thấy sự hiệu quả trong việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn xanh, mà từ đó rất cần được nhân rộng.

Trường liên cấp Genesis

Nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên, Tây Hồ, Hà Nội, Trường liên cấp Genesis là ngôi trường nhận chứng chỉ LOTUS Vàng đầu tiên ở Việt Nam. Trường có chiều cao 3 tầng, 20 lớp học trên tổng diện tích 6.128 m2.

Công trình sử dụng vật liệu gạch không nung, kính năng lượng thấp giảm nhiệt, kết cấu sàn nevo không dầm, hệ thống điện năng lượng mặt trời công suất 20kW, lớp phủ thực vật chiếm 39.2% diện tích khu đất, trong đó có 835 m2 mái xanh.

Nhờ đó, trường tiết kiệm được 60,9% năng lượng và 47,9% lượng nước sử dụng. Điểm số xanh mà trường thu được là 72/118, theo VGBC.

Trường Quốc tế Concordia

Tọa lạc trên mảnh đất rộng 17.000 m2 ở Đông Anh (Hà Nội), trường Quốc tế Concordia đã đạt chứng nhận LOTUS Vàng vào tháng 08/2019. Với diện tích mặt sàn 8.090 m2, chủ đầu tư đã áp dụng các phương pháp xanh hóa công trình như lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời, các khu vực có máy đo chỉ số chất lượng không khí (AQI) mỗi nửa tiếng một lần và dịch vụ xử lý nước tại chỗ, được lọc hai lần và làm mát.

Tường, sàn được sơn phủ hoàn toàn bằng các chất có hàm lượng VOC thấp (hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi). Toàn bộ tường được làm bằng chất liệu không nung như bê tông hay thạch cao với 64,2% diện tích công trình được phủ ánh sáng ban ngày.

Kết quả tích cực mà trường Quốc tế Concordia thu được là tiết kiệm 32,5% năng lượng và 52,6% lượng nước sử dụng. Điểm số xanh mà công trình này đạt được là 77/118, theo VGBC.

Nhà máy Đồng Phú Cường

Nằm ở Cụm Công nghiệp Phú Cường (Đồng Nai), nhà máy Đồng Phú Cường trải dài trên một diện tích 22,300 m2 với ngành nghề chính là sản xuất dệt may mặc. Tháng 05/2018, nhà máy này đã đạt chứng nhận LOTUS Bạch kim với những cải tiến như lắp hệ thống đèn LED (mật độ công suất chiếu sáng 1.55 w/m2), các tấm pin năng lượng mặt trời (tổng công suất 25 kWp), hệ thống thu nước mưa và xử lý nước thải, giám sát nồng độ CO2, chiếu sáng tự nhiên và tối ưu hóa tầm nhìn xung quanh…

Các kết quả cụ thể mà nhà máy này thu được là tiết kiệm 61,5% năng lượng, tiết kiệm 40,9% lượng nước sinh hoạt và 61% nước chạy dự án. Tổng điểm xanh mà công trình này nhận được là 90/110, theo VGBC.

Văn phòng Apple TP.HCM

Chuẩn công trình xanh mà văn phòng Apple TP.HCM nhận được

Apple Vietnam LLC được bí mật thành lập vào năm 2015 và đã âm thầm mở văn phòng đại diện ở TP.HCM trong cùng năm đó. Thời điểm đấy, người đại diện là ông Gene Daniel Levoff, Phó chủ tịch phụ trách pháp lý Tập đoàn Apple, giám đốc phụ trách các hoạt động của Apple tại nước ngoài.

Đến nay, sau nhiều năm hoạt động, văn phòng Apple ở Việt Nam vẫn được bảo vệ hết sức bí mật. Nhưng theo thông tin do ICTNews tìm hiểu, văn phòng của Táo khuyết ở TP.HCM cũng nhận được chứng chỉ LEED Bạch kim cho diện tích 684 m2.

Không có nhiều thông tin và hình ảnh về văn phòng này được hé lộ, ngoại trừ việc Apple đặt văn phòng ở tòa nhà Mê Linh Point Tower, theo dữ liệu của Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ (USGBC). Điểm số xanh mà công trình này nhận được là 81/110, được cấp vào tháng 02/2019, theo USGBC.

Phương Nguyễn