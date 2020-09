Đại diện Bộ Công Thương: Dự án năng lượng tái tạo nên chuyển sang cơ chế đấu thầu

Trong phiên diễn đàn vừa qua, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương chia sẻ rằng, để phát triển bền vững nguồn năng lượng tái tạo, các dự án nên chuyển sang cơ chế đấu thầu.

Ngày 17/9 tại Hà Nội, Bộ Khoa học & Công nghệ phối hợp cùng Bộ Công Thương tổ chức “Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2020”. Đây là dịp để các nhà quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trao đổi, chia sẻ ý kiến, kết nối; góp phần hiện thực hóa Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam.

The Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương đưa tin, thống kê tại Việt Nam cho thấy, nhu cầu năng lượng trong nước tăng nhanh gấp khoảng 2 lần so với tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người. Trong nhiều năm trở lại đây, nhu cầu năng lượng tăng cao và chưa có dấu hiệu giảm về tốc độ.

Trong khi đó, nhiên liệu hóa thạch phải mất hàng trăm triệu năm để hình thành ở các dạng khác nhau như than đá, dầu mỏ, khí đốt. Điều này đã đặt ra sức ép lớn trong việc bảo đảm nhu cầu năng lượng cũng như an ninh năng lượng quốc gia. Do vậy, vấn đề bảo đảm nhu cầu năng lượng cho phát triển bền vững cần phải dành được sự ưu tiên cao.

Ông Trần Anh Tuấn, Thư ký Hiệp hội Năng lượng thế giới cho rằng, việc phát triển các dạng năng lượng tái tạo như năng lượng gió, mặt trời, hydrogen… sẽ là xu thế tất yếu của thời đại, nhằm tạo ra các nguồn năng lượng sạch, ổn định và bảo vệ môi trường.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương, hoạt động đầu tư nước ngoài vào các dự án nguồn điện đầu tư theo hình thức BOT trong thời gian qua là đáng kể, làm giảm áp lực vốn cho Chính phủ trong những dự án kết cấu hạ tầng quan trọng, có vốn lớn, công nghệ phức tạp.

Ông Nguyễn Tuấn Anh cũng cho biết thêm, Việt Nam áp dụng cơ chế hỗ trợ giá điện cố định (FIT), công cụ chính sách phổ biến được sử dụng bởi hầu hết các nước trên thế giới. Thực tế đã chứng minh cơ chế giá FIT là công cụ hữu hiệu thúc đẩy phát triển nhanh nguồn điện năng lượng tái tạo, đặc biệt đối với những thị trường mới như Việt Nam.

Tuy nhiên trong thời gian tới, theo kinh nghiệm của các nước, để phát triển bền vững nguồn năng lượng tái tạo thì cần tập trung vào các nội dung chính như: chính sách, hạ tầng truyền tải và điều độ vận hành hệ thống điện. Về chính sách, các dự án năng lượng tái tạo sẽ chuyển sang cơ chế đấu thầu.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, các đề xuất kiến nghị đưa ra tại diễn đàn phù hợp trong bối cảnh hiện nay để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

