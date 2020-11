Dự án Nhà máy điện gió Hàn Quốc - Trà Vinh lắp đặt tuabin gió đầu tiên

Được biết, khi dự án hoàn thành sẽ góp phần quan trọng vào quy hoạch phát triển nguồn năng lượng sạch, cung cấp lượng điện hơn 155 triệu KW/giờ hàng năm, đóng góp ngân sách khoảng 20 tỷ đồng/năm.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh, chiều ngày 11/10, tại ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, Ban Quản lý Khu Kinh tế của tỉnh phối hợp với UBND thị xã Duyên Hải; các nhà thầu, đơn vị thi công tổ chức Lễ lắp đặt tua-bin gió Dự án Nhà máy Điện gió Hàn Quốc-Trà Vinh.

Ông Lê Văn Hẳn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: travinh.gov.vn)

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện – Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế của tỉnh cho biết: Dự án nhà máy Điện gió Hàn Quốc – Trà Vinh 1 tại vị trí V1-1, được khởi công ngày 24/4/2019, với công suất 48MW gồm 12 tua-bin gió (công suất 4.2MW/tua-bin) được xây dựng trên diện tích 1.204ha mặt nước; khu vực nhà điều hành, trạm biến áp trên diện tích 1,9ha, đường dây truyền tải điện 110kV, dài 20,3km từ trạm biến áp nhà máy điện đến trạm biến áp EVN Duyên-Trà.

Dự án do Quỹ Đầu tư CIO (Climate Investor One), ST International – Hàn Quốc và Liên minh Châu Âu (EU) đồng tài trợ, tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng (tương đương 120 triệu USD) do tổng thầu Công ty Vestas Đan Mạch và các nhà thầu hàng đầu Việt Nam như Nhà thầu xây dựng Khang Đức, nhà thầu điện Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 (PCC1).

Tại buổi lễ, ông Julian Day, Giám đốc Công ty Cổ phần Điện gió Trà Vinh 1 cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hướng dẫn, hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi từ các sở, ngành tỉnh, của UBND thị xã Duyên Hải, UBND huyện Duyên Hải và các đơn vị liên quan. Đến nay, dự án đã hoàn thành một số hạng mục chính của như: móng trụ 12/12 tua-bin, cầu dẫn dài 4,2km, khu nhà làm việc chủ đầu tư, sân, đường nội bộ, hệ thống thoát nước, bãi đậu xe.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết thêm, khi dự án hoàn thành sẽ góp phần quan trọng vào quy hoạch phát triển nguồn năng lượng sạch, cung cấp lượng điện hơn 155 triệu KW/giờ hàng năm, đóng góp ngân sách khoảng 20 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho khoảng 100 lao động. Đồng thời, góp phần chuyển dịch cơ cấu của tỉnh, cung cấp thêm nguồn năng lượng sạch và thân thiện với môi trường, tạo việc làm và thu nhập cho lao động địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hẳn ghi nhận những nỗ lực của nhà thầu, đơn vị thi công, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả theo yêu cầu đề ra. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Điện gió Trà Vinh 1 và các ngành chức năng hỗ trợ Công ty khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan theo quy định; tập trung mọi nguồn lực để triển khai thi công lắp dựng hoàn thành các tua-bin, các hạng mục còn lại như trạm biến áp, nhà điều hành, tuyến đường dây 110kV, tuyến cáp ngầm,…đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết với tỉnh.

Đồng thời, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về môi trường, đảm bảo chất lượng công trình, bảo vệ môi trường sinh hoạt, đời sống, sản xuất của Nhân dân tại khu vực. Đặc biệt, ưu tiên tuyển dụng lao động là người địa phương để thi công thực hiện dự án, có kế hoạch cùng với chính quyền địa phương đào tạo, bồi dưỡng bố trí lao động địa phương vào làm việc khi dự án đi vào hoạt động, nhằm tạo điều kiện giải quyết việc làm ổn định cho Nhân dân địa phương theo nguyên tắc “công việc nào người địa phương làm được thì ưu tiên bố trí lao động của người địa phương”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các cơ quan như: Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thị xã Duyên Hải, UBND huyện Duyên Hải và các cơ quan có liên quan tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ các thủ tục có liên quan đến ngành, địa phương quản lý, giúp nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án theo tiến độ đề ra.

Với tiềm lực tài chính mạnh từ Quỹ đầu tư CIO (Climate Investor One), ST International – Hàn Quốc và Liên minh Châu Âu (EU), kinh nghiệm thực hiện các dự án điện gió tại châu Á cũng như Việt Nam của tổng thầu Vestas – Đan Mạch và các nhà thầu hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, cùng sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cơ quan liên quan, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tin rằng Dự án Nhà máy điện gió Hàn Quốc – Trà Vinh sẽ hoàn thành đóng điện đúng tiến độ như cam kết.

Phong Vũ