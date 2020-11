Hà Nội: Học sinh lớp 8 nhận giải đặc biệt cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng lần thứ 16

Chiều 15/11 vừa qua, lễ trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng thành phố Hà Nội lần thứ 16 đã diễn ra trong không khí hân hoan của các bạn nhỏ thủ đô.

Phát biểu khai mạc của Ban tổ chức cuộc thi

Sau 3 tháng phát động, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng TP.Hà Nội lần thứ 16 đã thu hút được hơn 1.000 sản phẩm dự thi đến từ các trường học, tổ chức đoàn, đội của thành phố gửi về.

Kết thúc giai đoạn nhận tác phẩm dự thi, 473 sản phẩm đã vượt qua vòng sơ loại để tiến vào vòng chung kết. Sau khi phân loại, đánh giá, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 86 sản phẩm xuất sắc nhất để tiến hành tổng kết, trao giải dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng thành phố đã phải lùi lại đến tận tháng 11. Và vào chiều 15/11 vừa qua, lễ trao giải đã diễn ra trong niềm hân hoan của các bạn nhỏ thủ đô.

Theo đó, Ban tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 20 giải ba và 50 giải khuyến khích. Hội đồng giám khảo cũng tuyển chọn được 54 sản phẩm tham dự cuộc thi toàn quốc và Hà Nội đoạt 11/106 tổng số giải, gồm 2 giải nhất, 1 giải nhì, 5 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Nhìn chung, các sản phẩm năm nay đã cho thấy sự sáng tạo, tính ứng dụng cao như Robot quản lý lớp học trong phần mềm chat Discord (giải đặc biệt, Nguyễn Gia Khánh lớp 8A5, trường THCS Phan Chu Trinh), máy gieo hạt tự động điều khiển bằng smartphone (giải nhất, Lê Dương Khánh Linh, Ngô Tùng Anh, Lê Minh Quang, trường tiểu học Bà Triệu), phần mềm Pixton Edu thiết kế truyện tranh (giải nhất, nhóm tác giả lớp 5A trường tiểu học Ngọc Thụy), đền thờ Chu Văn An trong Minecraft (giải nhì, Tống Phạm Ngọc Kim, tiểu học An Hòa), khóa học lập trình Python và Toán tiếng Anh trực tuyến (giải nhì, Nguyễn Chí Thanh, tiểu học Isaac Newton)...

Cũng tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng thành phố Hà Nội lần thứ 17 năm 2020-2021.

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng thành phố Hà Nội là nơi để các thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn thành phố sáng tạo ra các sản phẩm, giải pháp chia làm 5 lĩnh vực gồm: đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; và giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.



Người dự thi là các em trong độ tuổi từ 6 đến 19 tuổi (sinh từ 31/7/2001 đến 31/7/2014) và có thể dự thi theo nhóm (không quá 5 tác giả). Các em được quyền nhờ người khác trợ giúp làm sản phẩm theo ý tưởng sáng tạo của bản thân, trừ lĩnh vực phần mềm tin học.

Phương Nguyễn