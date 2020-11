Tiết kiệm điện nhờ thay đổi những thói quen khó bỏ

Nhiều người Việt có thói quen khó bỏ khiến việc tiết kiệm điện năng tiêu thụ không thực sự đạt hiệu quả tốt nhất.

Chỉnh điều hòa thật lạnh

Nhiều người Việt vẫn có thói quen khi bật điều hòa phải để nhiệt độ thật thấp, làm lạnh thật nhanh và sau đó không điều chỉnh lại nhiệt độ cho phù hợp. Thực tế, điều hòa nhiệt độ hiện đại ngày nay có chế độ quạt gió và chế độ làm lạnh nhanh lúc đầu, do đó người dùng chỉ cần để nhiệt độ 25 độ C trở lên là phù hợp.

Chỉnh điều hòa nhiệt độ thật thấp là thủ phạm khiến tiền điện tăng cao

Ngoài ra, quá trình sử dụng điều hòa nên sử dụng thêm quạt cây để luồng khí mát được lưu thông ra khắp căn phòng, đạt hiệu quả làm mát tốt hơn. Đấy là chưa kể, việc để nhiệt độ phòng quá thấp có thể dẫn đến sốc nhiệt khi đi ra khỏi căn phòng.

Một vấn đề nữa mà ít người Việt quan tâm đó là vệ sinh điều hòa thường xuyên. Thông thường, dàn lạnh cần được vệ sinh sau khoảng 6 tháng sử dụng. Tương tự, dàn nóng cũng phải được vệ sinh sau cùng khoảng thời gian.

E ngại đèn LED

Đèn LED được xem là sản phẩm mang tính cách mạng, đem đến hiệu quả tiết kiệm điện cho toàn thế giới. Vậy nhưng tại Việt Nam, đèn LED vẫn còn phát triển một cách chậm chạp và chỉ được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực quảng cáo và trang trí đường phố.

Hiện tại, sản lượng đèn LED đã chiếm 55% trên thị trường, một bước tăng đáng kể so với 25% của năm 2015. Tuy nhiên, tâm lý e ngại đèn LED đến từ người dân vẫn khá cao, do mức giá của loại đèn này vẫn còn chênh lệch khá lớn so với đèn compact và đèn sợi đốt truyền thống.

Ngoài ra, tâm lý e ngại một phần còn đến từ các loại đèn LED trôi nổi không rõ nguồn gốc, hiệu năng kém và chất lượng giảm xuống rõ rệt sau một thời gian ngắn sử dụng. Những năm gần đây, cùng với sự học hỏi không ngừng, các nhà sản xuất bóng đèn trong nước cũng đã dần làm chủ công nghệ sản xuất đèn LED, nhờ đó đưa ra thị trường các sản phẩm Việt giá cả phù hợp mà độ bền và hiệu quả tương đối cao.

Nhét nhiều đồ vào tủ lạnh

Với suy nghĩ tủ lạnh là nơi cất giữ, làm lạnh thức ăn, người Việt thường có thói quen nhét thật nhiều đồ ăn vào tủ lạnh. Điều này vô tình làm hiệu suất làm lạnh của tủ giảm đi do không có khoảng hở trong tủ để không khí lạnh lưu thông.

Tủ lạnh chật cứng thực phẩm chỉ tốn điện mà không đạt được hiệu quả như ý

Đấy là chưa kể không phải món đồ nào cũng có thể bỏ vào tủ lạnh để qua đêm. Một số loại thực phẩm vẫn có thể đạt được trạng thái bảo quản tốt khi để ngoài tủ lạnh như tỏi, hành tây, mật ong, khoai tây, bánh mì, chuối, cà phê, cà chua, táo, bơ, dưa hấu…

Ngoài ra, tủ lạnh sau một thời gian dài sử dụng có thể xuất hiện khe hở hoặc vết nứt làm không khí lạnh thoát ra ngoài. Để kiểm tra, người dùng có thể kẹp tờ giấy vào cánh tủ, nếu tờ giấy có thể rút ra dễ dàng chứng tỏ cánh cửa tủ lạnh đã bị hở và cần được bảo dưỡng ngay.

Nấu cơm vội vàng

Mặc dù không phải một thiết bị tiêu tốn quá nhiều điện năng, nồi cơm điện sẽ cho hiệu quả nấu cơm ngon hơn khi sử dụng đúng cách. Do cuộc sống bộn bề, đa phần bà nội trợ thường nấu cơm ngay khi vừa vo gạo xong, vừa nấu vừa mở nồi nhiều lần để kiểm tra.

Cách làm này vừa khiến nồi cơm điện mất đi nhiệt năng, tiêu tốn thêm điện mà gạo khi nấu thành cơm cũng sẽ không được ngon. Cách nấu cơm chuẩn là vo gạo vừa đủ, ngâm trong nước khoảng 30 phút. Sau khi cơm nấu chín hãy để nguyên không mở nồi trong khoảng 5 - 10 phút để cơm chín đều, khô bề mặt và hạt cơm không bị dính thân nồi.

Ủi đồ không đúng cách

Nhiều bà nội trợ vẫn giữ thói quen dùng bàn là trong phòng máy lạnh để cho mát. Thực tế, cách làm này khiến cho điều hòa và bàn là phải hoạt động hết công suất, triệt tiêu hiệu quả lẫn nhau.

Do đó, để là ủi hiệu quả, người dùng nên chọn là ủi quần áo theo loại vải để tránh phải điều chỉnh nhiệt độ nhiều lần. Đặc biệt, nên là ủi trong điều kiện nhiệt độ phòng bình thường và ở giờ thấp điểm.

Tin vào quảng cáo

Người Việt thường có thói quen tin vào quảng cáo và số đông. Đó là lý do những sản phẩm tiết kiệm điện tác dụng ảo mất tiền thật thường tung hoành vào dịp nắng nóng cao điểm.

Thiết bị tiết kiệm điện chỉ là trò lừa gạt

Các thiết bị này được quảng cáo có tụ bù công suất, giúp tối ưu điện năng thừa, không hao phí điện với giá chỉ từ vài trăm nghìn đồng. Chỉ chờ có vậy, người tiêu dùng đã đổ xô đi mua các thiết bị này mà không hề tìm hiểu tụ bù là gì, tối ưu như thế nào.

Thực tế, theo các chuyên gia, không hề tồn tại thứ gọi là thiết bị tiết kiệm điện. Đây chỉ là sản phẩm đánh vào thói quen và niềm tin mù quáng của người tiêu dùng. Thay vì tin tưởng vào những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, người dùng nên thực hiện tiết giảm điện năng tiêu thụ bằng cách bỏ những thói quen xấu nêu trên.

Phương Nguyễn