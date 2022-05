Có nên mua TV, tủ lạnh... hàng trưng bày bán đại hạ giá?

TV, tủ lạnh, máy giặt... hàng trưng bày được “bán xả” với mức giá rẻ hơn từ 30 – 50%, thậm chí có mẫu giảm tới 60% so với hàng mới nên hấp dẫn nhiều người dùng.

Hàng trưng bày là các mặt hàng điện tử, điện lạnh chính hãng được các siêu thị trưng bày trên các kệ hàng cho khách hàng xem xét và trải nghiệm thực tế trước khi mua. Các mặt hàng này thường được các siêu thị, cửa hàng điện máy rầm rộ rao bán với mức giá hấp dẫn, giảm từ 30 – 60% so với hàng mới để “xả hàng”, nên cũng là một trong những dòng sản phẩm được nhiều khách hàng quan tâm, nhất là đối với các khách hàng có kinh tế eo hẹp.

Do là hàng trưng bày, nên các sản phẩm thường không phải hàng nguyên seal, nguyên hộp. Một số dòng sản phẩm mới đã ngừng kinh doanh, việc giữ lại để khách trải nghiệm cũng không cần nữa nên siêu thị sẽ bán lại với giá rẻ cho người tiêu dùng sử dụng. Ngoài ra, trong quá trình trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm thực tế, sản phẩm vô tình bị trầy xước, va chạm. Vì các lý do này, hàng trưng bày được bày bán với giá rẻ hơn nhiều so với hàng mới.

TV được trưng bày trên kệ hàng siêu thị điện máy. Ảnh minh họa: Dienmayxanh

Hiện nay, nhiều siêu thị điện máy đã có những kệ hàng riêng cho các sản phẩm đã qua sử dụng hoặc hàng trưng bày để khách hàng có nhu cầu tìm hiểu. Khi khách hàng có nhu cầu, thông thường các nhân viên tư vấn cũng nêu rõ tình trạng, số lượng sản phẩm.

Với mức giá thấp hơn tới vài triệu đồng, hình thức nhìn còn mới, nhiều người tiêu dùng đã không ngại lựa chọn bởi mức giá hấp dẫn. Tuy nhiên, khi lựa chọn mặt hàng này, cũng cần cân nhắc kỹ, nắm được ưu điểm, nhược điểm của chúng, để có thể lựa chọn cho gia đình sản phẩm phù hợp, đảm bảo chất lượng.

Chẳng hạn, những sản phẩm như TV, hàng trưng bày thường được bật lên sử dụng trong suốt thời gian siêu thị, cửa hàng điện máy mở cửa hàng ngày. Do đó, người dùng cần cân nhắc khi lựa chọn, bởi chất lượng sản phẩm sẽ không còn như sản phẩm mới, nhất là màn hình, tuổi thọ có thể suy giảm rất nhiều so với hàng mới.

Theo các chuyên gia, màn hình TV thường có tuổi thọ nhất định. Do đó, với việc trình chiếu liên tục ở cường độ cao trong thời gian siêu thị hoạt động (thường là trên 10 tiếng mỗi ngày), sẽ khiến màn hình của các mẫu TV trưng bày giảm tuổi thọ và gặp nhiều vấn đề hơn trong quá trình sử dụng. Nhiều người dùng có kinh nghiệm cho rằng, TV là một trong những mặt hàng người tiêu dùng nên hạn chế mua hàng trưng bày để tránh gặp các vấn đề hỏng hóc sau này.

Các mặt hàng trưng bày thường có giá bán hấp dẫn.

Trong khi đó, với mặt hàng tủ lạnh, thông thường hàng trưng bày có mức giá rẻ hơn khoảng 10 - 15% so với các sản phẩm mới, thiết kế bên trong còn đảm bảo, có đầy đủ hầu hết các chức năng từ 80 - 90% so với sản phẩm mới.

Các sản phẩm hàng trưng bày dù có mức giá rẻ hơn đáng kể nhưng thời gian bảo hành cũng thường ngắn hơn so với sản phẩm mới. Ngoài ra, các mẫu mã lỗi thời, sản xuất lâu năm, vì mẫu cũ nên thường hay phát sinh các trường hợp hư, hỏng rất khó tìm linh kiện phù hợp để thay thế cũng là những điểm người dùng nên cân nhắc khi chọn mua.

Nếu vẫn có nhu cầu lựa chọn các mặt hàng này do mức giá hấp dẫn, người tiêu dùng nên tìm đến các siêu thị, cửa hàng điện máy uy tín để đảm bảo hơn. Khi mua, người tiêu dùng cần lựa chọn kỹ càng sản phẩm xem có bị trầy xước, móp méo hay không; kiểm tra các linh kiện, phụ kiện đi kèm sản phẩm; dành thời gian để trải nghiệm sản phẩm. Đồng thời quan tâm đến chế độ bảo hành để đảm bảo sản phẩm mình vẫn được bảo hành mỗi khi gặp vấn đề.

Nhiều siêu thị điện máy hiện nay cho khách hàng đổi trả sản phẩm trong 1 tháng nếu lỗi kỹ thuật. Thời gian bảo hành của các sản phẩm TV, tủ lạnh trưng bày cũng thường được kéo dài hơn, từ vài tháng đến gần 2 năm tùy theo từng sản phẩm.

Duy Vũ