Top xe bán chạy: VinFast Fadil lần đầu giữ 'ngôi vương', Toyota Vios gần cuối bảng

VinFast Fadil trở thành mẫu xe bán chạy nhất, Toyota Vios, Hyundai Grand i10 đẩy xuống cuối danh sách…là những xáo trộn đáng kể trong tháng 2.

Các hãng xe thuộc Hiệp hội VAMA bán ra 13.585 xe, trong đó có 6.939 xe du lịch đến khách hàng, giảm tới 53% so với tháng trước đó. Hai hãng xe khác là TC Motor và VinFast cũng thống kê lượng xe bán ra giảm hẳn vào tháng Tết.

Thị trường giảm sâu, danh mục 10 xe bán chạy nhất tháng 2 cũng mang đến nhiều bất ngờ. Các mẫu xe ăn khách ở thị trường như Toyota Vios, Hyundai Accent, Hyundai Grand i10 hay Mitsubishi Xpander đều rơi khỏi những vị trí đầu bảng.

VinFast Fadil: 1.090 xe

VinFast Fadil bất ngờ dẫn đầu danh mục xe bán chạy nhất với tổng số 1.090 xe bán ra. Dù giảm so với tháng trước, nhưng doanh số này đủ đưa Fadil vượt qua các mẫu xe ăn khách nhất là Toyota Vios, Hyundai Accent và Grand i10 để lên vị trí đầu bảng trong tháng 2. Doanh số này có được nhờ chính sách bán hàng của hãng xe Việt.

Kia Seltos: 1.012 xe

Kia Seltos cũng là một nhân tố gây bất ngờ khi duy trì được doanh số bán ra. Có tổng số 1.012 chiếc Kia Seltos giao đến tay khách hàng trong tháng 2, giảm không đáng kể so với tháng trước đó. Điều này đã giúp mẫu crossover này lọt top xe bán chạy, ở ngay vị trí thứ 2 sau Fadil và cũng trở thành mẫu xe ăn khách nhất phân khúc. Đồng thời cũng cho thấy sức hấp dẫn của mẫu xe này đối với các khách hàng mua xe cá nhân.

Hyundai Accent: 915 xe

Vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai tại Việt Nam, nhưng Accent rơi xuống vị trí thứ 3 khi tiêu thụ được 915 chiếc trong tháng 2. Doanh số giảm thấp, nhưng Accent cũng là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc vì tới tận cuối tháng 2, đối thủ Toyota Vios mới ra phiên bản mới.

Ford Ranger: 770 xe

Mẫu xe bán tải Ranger vẫn là quân bài thế mạnh của Ford trong khi các mẫu xe SUV hay MPV không đạt như kì vọng khi bị cạnh tranh mạnh. Tháng 2, Ford Việt Nam bán ra 770 chiếc Ranger, duy trì vị thế trong danh mục xe bán chạy cũng như trong phân khúc xe bán tải.

Toyota Corolla Cross: 726 xe

Trong khi nhiều mẫu xe bán chạy truyền thống của Toyota tụt hàng hoặc rơi khỏi Top 10 xe ăn khách, Corolla Cross lại lọt vào danh mục với 726 xe bán ra trong tháng 2.

Đây cũng là mẫu xe đô thị đang được nhiều khách hàng cá nhân lựa chọn. Do đó, Corolla Cross vẫn duy trì được doanh số khi sức mua của các mẫu xe khác giảm sút.

Mitsubishi Xpander: 630 xe

Xpander tiêu thụ được 630 xe trong tháng 2. Là một trong những mẫu xe có biên độ giảm sâu nhất so với tháng trước đó. Xpander là mẫu xe được nhiều người lựa chọn cho mục đích kinh doanh. Do đó, doanh số bị ảnh hưởng trong tháng Tết của mẫu xe này cũng là điều có thể lý giải.

Honda City: 613 xe

Phiên bản mới của Honda City ra mắt thị trường cuối năm ngoái và đến tay khách hàng vào tháng 1/2021. Lượng xe bán ra của City cũng giảm từ 1.579 chiếc trong tháng 1 giảm xuống 613 xe.

Toyota Vios: 554 xe

Từ mẫu xe ăn khách nhất thị trường trong nhiều năm, lượng xe bán ra của Toyota Vios giảm sâu chưa từng thấy. Tháng 2/2021, Toyota Vios chỉ tiêu thụ được 554 chiếc, rơi từ vị trí số 1 xuống gần cuối top 10.

Một phần nguyên nhân bởi cuối tháng 2, phiên bản Toyota Vios 2021 được giới thiệu ra thị trường Việt Nam. Sự đổi mới của Vios 2021 theo xu hướng trẻ trung, thể thao hơn và các nâng cấp về tính năng có thể giúp mẫu xe này tiếp cận được với nhiều đối tượng khách hàng hơn. Do đó dù giá tăng so với bản cũ nhưng mẫu xe này vẫn có những sức hút nhất định với khách hàng Việt Nam. Do đó, sự sụt giảm này chỉ mang tính tạm thời.

Mazda CX-5: 551 xe

Mẫu xe do Thaco lắp ráp và phân phối lọt danh sách xe bán chạy. Theo báo cáo có 551 chiếc Mazda CX-5 được bán ra trong tháng 2 trong khi các đối thủ như Honda CR-V đều không được góp mặt trong danh sách xe bán chạy.

Hyundai Grand i10: 513 xe

Doanh số Hyundai Grand i10 rơi sâu trong tháng 2/2021. Là 1 trong 2 mẫu “gà đẻ trứng vàng” cho TC Motor, Hyundai Grand i10 thường xuyên có doanh số bán ra trên 1.000 xe/tháng.

Tháng 1/2021, đã có 1.393 chiếc i10 được bán ra thị trường Việt Nam nhưng sang tháng 2, chỉ có 513 xe được tiêu thụ ở thị trường trong nước, điều này cũng đưa mẫu xe đô thị này xuống cuối bảng danh sách các dòng xe ăn khách trong tháng 2.

Cùng với Accent, Grand i10 là “gà đẻ trứng vàng” của TC Motor. Mẫu xe này liên tục lọt top xe bán chạy và đứng đầu phân khúc. Tuy nhiên, sang tháng 10 Grand i10 đã phải nhường vị trí này cho VinFast Fadil và xếp ở vị trí thứ 4.

Hoàng Nam