Trẻ nhỏ ngồi ở vị trí nào trên ô tô là an toàn nhất?

Kết quả thử nghiệm va chạm ô tô mới đây tại Mỹ cho thấy, trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi ngồi trên ghế dành riêng, lắp quay mặt về phía sau sẽ được bảo vệ tốt hơn.

Các bậc phụ huynh ngày nay thường thay ghế nôi hướng mặt trẻ sơ sinh về phía sau xe bằng một ghế trẻ em hướng mặt về phía trước quá sớm, mà không biết rằng trẻ em được bảo vệ tốt hơn nếu quay mặt về phía sau khi đi trên xe ô tô càng lâu càng tốt.

Lợi ích khi cho trẻ ngồi quay mặt về phía sau nếu xảy ra va chạm xe ở phía trước

Khi ngồi xe ô tô an toàn nhất chính là ngồi ghế quay mặt về phía sau, nhất là đối với trẻ sơ sinh. Trẻ em có phần đầu nặng và cổ rất yếu, nếu ngồi quay mặt về phía trước, khi xảy ra va chạm, phần thân được đai an toàn giữ lại nhưng phần đầu vẫn theo lực quán tính lao về trước có thể làm gãy cổ gây chấn thương nghiêm trọng cột sống.

Theo thông tin thống kê năm 2008 của mục nhi khoa thuộc trang web SafetyBeltSafe U.S.A: Nếu trẻ em nhỏ hơn 2 tuổi mà ngồi ô tô hướng mặt về phía đằng trước thì khi có va chạm xảy ra 75% trẻ sẽ bị tử vong hoặc bị thương nặng. Nếu trẻ em khi đi ô tô được ngồi ghế với vị trí quay mặt về phía sau sẽ giúp an toàn hơn 5 lần so với quay về phía trước.

Như vậy, quay mặt về phía sau chính là vị trí ngồi an toàn khi đi ô tô cho trẻ em. Bởi khi có xảy ra va chạm bất ngờ ở phía trước xe, vị trí ngồi trên ô tô đúng cách đó sẽ giúp đỡ cho phần lưng, phần đầu và phần cổ của đứa bé. Hơn nữa, ngồi ghế hướng mặt về phía sau cũng hạn chế được sự chuyển động của phần đầu và thân của đứa trẻ giúp cho cổ không bị tổn thương.

Lợi ích cho trẻ ngồi quay mặt về phía sau nếu có xảy ra các va chạm bên hông xe

Thông thường xe ô tô ít khi có xảy ra tai nạn bị đâm ngang hông xe khi đang dừng đỗ. Các trường hợp va chạm như vậy dễ xảy ra khi xe đang di chuyển và sẽ khiến cho hành khách đang ở trong xe bị tác động mạnh bởi một lực đẩy theo chiều ngang, và đồng thời với đó là lực quán tính đẩy theo về phía đằng trước.

Khi đó lực lắc ngang có tác động lên đầu của trẻ đang ngồi trong xe sẽ được giảm nhẹ nhờ vào tấm dựa của lưng được uốn cong và ốp giữ hai bên đầu. Còn về lực quán tính kéo theo về phía trước cũng sẽ tác động lên trẻ giống như va chạm phía trước có thể làm gãy cổ gây chấn thương nghiêm trọng cột sống. Do vậy đặt ghế ô tô cho trẻ em quay về phía sau vẫn là cách ngồi ô tô an toàn giúp giảm được những tác hại khi xe đang đi xảy ra va chạm bất ngờ ở bên hông xe.

Theo khuyến cáo của tổ chức NHTSA: Mặc dù ghế ô tô cho trẻ đã được thiết kế nhằm chống lại các va chạm từ bên hông, nhưng nếu bạn đặt ghế đó quay mặt về phía trước thì nếu có xảy ra va chạm đứa trẻ đó cũng vẫn bị chấn thương nghiêm trọng.

Ở Thụy Điển, vị trí ngồi an toàn cho trẻ khi đi ô tô chính là em bé ngồi quay mặt hướng về phía sau đến khi bé được từ 3 đến 5 tuổi. Với việc ngồi trên ô tô đúng cách như thế đã giúp hạn chế được các trường hợp trẻ em bị tử vong trong khi gặp tai nạn giao thông. Một số quốc gia phát triển khác cũng đều thực hiện cách ngồi xe ô tô an toàn như vậy cho trẻ. Các chuyên gia về an toàn giao thông luôn khuyến cáo chúng ta nên thực hiện cho trẻ em ngồi ô tô quay mặt về phía sau cho đến khi trẻ được 5 tuổi hoặc ít nhất là 2 tuổi.

(Theo Cartimes)