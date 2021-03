Ứng dụng gọi xe be có “động thái lạ”

Ứng dụng be sẽ điều chỉnh giảm giá cước các dịch vụ xe 2 bánh vào giữa tháng 3. Giá cước tối thiểu được điều chỉnh trước tiên tại TP.HCM, rút khoảng cách giá dịch vụ giữa be với các đối thủ.

be điều chỉnh giá các dịch vụ xe hai bánh

Giá cước được điều chỉnh là các dịch vụ xe hai bánh bao gồm beBike, beDelivery và be Đi chợ và chỉ riêng tại khu vực TP.HCM. Theo đó, be sẽ giảm giá cước tối thiểu của beBike giảm từ 14.000 đồng xuống còn 11.000 đồng. Giá mỗi km tiếp theo giảm từ 4.400 đồng xuống 4.000 đồng.

Tương tự, giá cước tối thiểu của dịch vụ giao hàng beDelivery và be Đi chợ giảm từ 14.500 đồng xuống 13.000 đồng. Giá giao hàng mỗi km tiếp theo giảm từ 5.500 đồng xuống còn 4.500 đồng. Giá cước đã bao gồm đầy đủ các loại thuế theo quy định. Be cũng là doanh nghiệp không bị biến động bởi chính sách áp thuế mới thực hiện theo Nghị định 126 do đăng ký hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải.

Trong khi các ứng dụng gọi xe đối thủ như Grab, Gojek Việt Nam đều điều chỉnh tăng giá cước vào thời điểm cuối năm ngoái cho đến đầu năm nay, be lại có động thái ngược lại.

Việc điều chỉnh giá cước đưa các dịch vụ này của be xuống tương đương với hai đối thủ mạnh nhất là Grab và Gojek.

Hiện, dịch vụ GrabBike có mức giá 12.000 đồng cho 2km đầu và 4.000 đồng cho mỗi km tiếp theo, chưa bao gồm các phụ phí. Trong khi đó, Gojek có mức giá 11.000 đồng cho 2 km đầu và 4.000 đồng cho mỗi km tiếp theo. Việc điều chỉnh giá này dù chưa thực hiện trên phạm vi rộng nhưng cũng có thể giúp be có thể tăng sức cạnh tranh trong thời gian tới.

Đại diện ứng dụng gọi xe này cho hay, hãng chấp nhận giảm doanh thu nhằm hỗ trợ khách hàng và tài xế trước ảnh hưởng của Covid-19. Đồng thời cũng sẽ đầu tư nhiều hơn cho dịch vụ khách hàng và đảm bảo thu nhập, đời sống cho tài xế.

Ở lần điều chỉnh này, phía be cho hay, dù giảm giá cước nhưng tỉ lệ thu nhập thực nhận của tài xế trên mỗi chuyến đi tăng đến 19% so với trước. Các tài xế xe hai bánh tại TP HCM vẫn được tiếp tục áp dụng chương trình thưởng hoàn tiền “Tài xế be thân thiết” với mức hoàn chiết khấu lên đến 7% doanh thu.

Duy Vũ