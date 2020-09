Việt Nam nhập khẩu 53.000 xe hơi nguyên chiếc trong 8 tháng đầu năm

Việt Nam nhập khẩu 53.000 xe ô tô nguyên chiếc trong 8 tháng đầu năm 2020. Hầu hết các dòng xe phổ thông được nhập từ Indonesia và Thái Lan do lợi thế về thuế.

Một lô xe nhập khẩu tại cảng. Ảnh minh họa: Whatcar

Ô tô là một trong những nhóm hàng liên tục có biến động kể từ đầu năm đến nay. Hai tháng gần đây, xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng trở lại sau thời kỳ sụt giảm vì dịch bệnh.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong tháng 8 ước đạt 8.000 chiếc, trị giá 190 triệu USD. Với con số này, xe nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam tăng 68% về lượng và 75,6% so với tháng trước đó.

Theo ước tính, trong 8 tháng đầu năm 2020 đã có khoảng 53.000 xe nhập khẩu nguyên chiếc được nhập về Việt Nam, đạt trị giá 1.208 triệu USD. Đáng chú ý là theo thống kê của Bộ Công thương, ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ nhập khẩu vào Việt Nam giảm tới 46,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Thái Lan và Indonesia tiếp tục là hai thị trường cung cấp xe ô tô nhập khẩu cho Việt Nam do các lợi thế về thuế nhập khẩu. Đây cũng là hai quốc gia có sản lượng ô tô sản xuất lớn nhất trong khu vực.

Với sản lượng khoảng hơn 2 triệu xe/năm, Thái Lan mỗi năm xuất khẩu trên 1 triệu xe, trong đó có thị trường Việt Nam. Trong khi đó, sản lượng xe tại Indonesia là trên 1 triệu xe mỗi năm. Do thuế nhập khẩu 0%, các dòng xe nhập khẩu tại hai quốc gia này chiếm tới 70- 80% lượng xe nguyên chiếc tại Việt Nam.

Con số thống kê của cơ quan Hải quan cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2020, có tổng số 17.723 chiếc xe từ Indonesia về thị trường Việt Nam. Trong khi đó, xe nhập từ Thái Lan đạt 19.944 chiếc.

Dù Thái Lan vẫn dẫn đầu về số lượng xe nhập khẩu nhưng nếu Indonesia vẫn vượt trội hơn về số lượng xe dưới 9 chỗ. Các loại xe phổ thông có mức giá rẻ từ thị trường Indonsia cũng đều là các mẫu xe có doanh số bán tốt tại Việt Nam như Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Toyota Wigo hay Toyota Rush…

Về mức giá bình quân, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Việt Nam có mức giá bình quân 287 triệu đồng/xe. Còn xe nhập khẩu Thái Lan có giá trung bình 460 triệu đồng. Trong khi giá xe nhập Thái vẫn giữ nguyên thì giá xe từ Indonesia giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, cùng kỳ năm ngoái, giá xe từ Indonesia nhập về Việt Nam có giá bình quân 319 triệu đồng.

Xe nhập khẩu vào thị trường dự kiến sẽ tiếp tục tăng vào các tháng tới do thời điểm cuối năm nhu cầu mua sắm thường cao hơn. Dù vậy theo nhận định, xe nhập khẩu sẽ không có biến động lớn. Nguyên nhân là do nhu cầu mua sắm năm nay giảm do vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ngoài ra, nhiều mẫu xe ăn khách hiện nay đã được lắp ráp trong nước như Honda CR-V, Toyota Fortuner, Mitsubishi Xpander... nên sẽ ổn định được nguồn cung cũng như giá bán vào các tháng cuối năm.

Phúc Vinh