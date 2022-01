Vinfast hợp tác với HERE phát triển giải pháp điều hướng cho các dòng xe điện thông minh

Ngày 8/1/2022 - VinFast, nhà sản xuất ô tô Việt Nam và là thương hiệu ô tô Việt Nam đầu tiên ra mắt thị trường toàn cầu triển khai giải pháp Navigation On Demand của HERE trên ba mẫu xe điện thông minh VF e34, VF 8 và VF 9.

Đây là ứng dụng điều hướng hoàn chỉnh mang đến trải nghiệm định vị và dẫn đường tối ưu. VinFast sẽ tích hợp bộ Software Development Kit (SDK - bộ công cụ phát triển phần mềm) của HERE vào ứng dụng di động dành cho điện thoại thông minh, giúp mang lại trải nghiệm lái xe thông minh và liền mạch cho khách hàng.

Được thiết kế và phát triển riêng cho xe điện, giải pháp Navigation On Demand của HERE sẽ mang lại sự yên tâm cho chủ sở hữu xe VinFast bằng cách lên kế hoạch lộ trình lái xe với nhiều điểm sạc dựa trên mức pin của xe, đồng thời tự động bổ sung thêm các điểm sạc mới nếu người lái thay đổi lộ trình. Người lái sẽ cảm thấy yên tâm trong suốt hành trình khi xe luôn đảm bảo được sạc đủ và lái xe hiệu quả với các lộ trình phù hợp với phạm vi lái tối đa của xe điện.

Bên cạnh đó, giải pháp Navigation On Demand của HERE cho phép VinFast tận dụng lợi thế của mô hình điều hướng dịch vụ (navigation as a service) do HERE cung cấp nhằm đơn giản hóa quy trình phát triển và chuỗi cung ứng thông tin giải trí. Mô hình này giúp VinFast liên tục cập nhật và bổ sung các tính năng cũng như các dịch vụ mới vào các dịch vụ điều hướng sẵn có trong suốt vòng đời của xe. Từ đó, hãng có thể tối ưu chi phí nghiên cứu và phát triển, đồng thời nâng cao khả năng mở rộng của hệ thống dịch vụ, hỗ trợ VinFast trong việc cung cấp cho người dùng hệ thống thông tin giải trí trên xe (In-Vechicle Infotainment – IVI) độc đáo.

Người sở hữu xe điện VinFast sẽ có cơ hội được tận hưởng trải nghiệm phong phú và mạnh mẽ với hàng loạt các tính năng hiện đại, bao gồm tìm kiếm và định tuyến trực tuyến và ngoại tuyến, cập nhật thông tin giao thông, chủ động hỗ trợ giữ hoặc chuyển làn đường và dẫn đường chi tiết bằng giọng nói giúp người lái tập trung khi lái xe. Bằng cách tích hợp SDK của HERE vào ứng dụng VinFast trên điện thoại, người dùng có thể thoải mái sử dụng các dịch vụ định vị tiên tiến để hỗ trợ hành trình của mình chỉ với vài nút bấm.

Ông Hong Sang Bae, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công nghệ VinFast cho biết: “Chúng ta đang bước vào kỉ nguyên của các phương tiện kết nối, vì vậy chúng tôi hiểu rõ được tầm quan trọng của việc duy trì khả năng cạnh tranh bằng khả năng thích ứng và linh hoạt trong các loại hình dịch vụ. Các dịch vụ do công ty phát triển ứng dụng công nghệ HERE cung cấp rất nổi bật với hệ thống định vị có thể tùy chỉnh, đáng tin cậy và chính xác dành cho xe điện. Các dịch vụ này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí cùng với khả năng mở rộng cao, mà còn nâng tầm trải nghiệm lái xe và điều hướng cho người dùng. Mối quan hệ hợp tác với HERE sẽ hỗ trợ VinFast trong việc thực hiện sứ mệnh mang đến trải nghiệm lái thông minh, thú vị và an toàn cho khách hàng.”

Ông Jason Jameson, Phó Chủ tịch cấp cao và là Tổng giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại HERE Technologies chia sẻ: “VinFast đã và đang đạt được bước tiến ấn tượng trong ngành công nghiệp xe hơi tại khu vực Đông Nam Á và đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu. Chúng tôi tự hào rằng VinFast đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi cho dòng sản phẩm xe điện thông minh đầu tiên của hãng. Khách hàng của VinFast sẽ có cơ hội được trải nghiệm hệ thống thông tin giải trí trên xe (IVI) độc đáo được kết nối với điện thoại di động của họ, mang đến trải nghiệm lái xe thông minh thực sự được kết nối.”

Mẫu xe điện VFe34 hiện đang được mở bán tại Việt Nam và sự kiện bàn giao xe cho các khách hàng đặt dấu tiên phong đã được tổ chức trọng thể tại khu phức hợp sản xuất VinFast tại Hải Phòng, Việt Nam vào ngày 25/12/2021.

Về HERE Technologies

HERE là một nhà phát triển nền tảng công nghệ định vị và bản đồ, nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của con người, doanh nghiệp và đô thị. Nền tảng mở của HERE giúp khách hàng đối tác đạt được hiệu quả cao hơn trong hoạt động, như giúp các đô thị quản lý cơ sở hạ tầng tốt hơn hay các doanh nghiệp có thể tối ưu nguồn lực để triển khai hoạt động vận tải an toàn hơn. Để tìm hiểu thêm về HERE, hãy truy cập https://here.com và https://360.here.com.



Về VinFast và Vingroup

VinFast - công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup - với tầm nhìn trở thành thương hiệu xe điện thông minh thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng xe điện toàn cầu. Được thành lập vào năm 2017, VinFast sở hữu tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô hiện đại, có quy mô hàng đầu khu vực đặt tại Hải Phòng, Việt Nam với mức độ tự động hóa lên đến 90%. Cam kết mạnh mẽ với sứ mệnh vì một tương lai xanh cho mọi người, VinFast không ngừng sáng tạo mang đến sản phẩm chất lượng đẳng cấp, nền tảng dịch vụ thông minh, trải nghiệm khách hàng, cùng chiến lược giá dành cho tất cả để truyền cảm hứng đến khách hàng toàn cầu cùng chung tay cho một tương lai di chuyển thông minh và một hành tinh phát triển bền vững. Tìm hiểu thêm tại: https://vinfastauto.com.

Thành lập năm 1993, Vingroup là một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu khu vực với tổng giá trị vốn hóa của 3 công ty niêm yết đạt 35 tỷ USD (ngày 4/11/2021). Vingroup hoạt động trong 3 lĩnh vực cốt lõi, bao gồm: Công nghệ, Công nghiệp - Thương mại Dịch vụ - Thiện nguyện Xã hội. Tìm hiểu thêm tại: https://www.vingroup.net/en.

Phương Dung