Xe ô tô cũ tăng giá vì khan hàng

Thị trường ô tô đã qua sử dụng được kỳ vọng trở lại sôi động trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, nhu cầu mua xe tăng cao nhưng lại ít người bán khiến tình trạng khan hàng diễn ra trong các tháng cuối năm.

Xe cũ khan hàng, tăng giá

Xe cũ đang khan hàng do ít nguồn cung. Ảnh: AutoBikes

Nguồn cung của thị trường xe cũ phụ thuộc rất lớn vào số lượng ô tô mới được bán ra trên thị trường. Tính tới thời điểm hết tháng 11, tổng doanh số bán ra của thị trường ô ô giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cũng khiến thị trường xe cũ bị ảnh hưởng.

Chia sẻ thông tin, đại diện từ một trang mua bán xe hơi cũ cho biết, nếu so với năm 2019, lượng tin đăng bán đầu quý 4 tăng 9% so với tháng trước đó thì năm nay chỉ tăng khoảng 1%. Trong khi đó, nhu cầu mua xe cuối năm lại tăng nhanh dần đều. Trong đó, số lượt liên mua xe tháng 11 tăng mạnh 14% so với tháng 8, thời điểm sau đợt dịch Covid lần 2 tại Việt Nam.

Ít người lựa chọn lên đời xe mới, đồng nghĩa với nguồn cung xe cũ năm nay không được dồi dào như những năm trước. Bên cạnh đó, việc giá xe cũ buộc phải giảm giá mạnh để cạnh tranh với những chương trình khuyến mãi của xe mới, khiến nhiều chủ xe càng không muốn bán xe trong năm nay.

Ngoài ra, khó khăn trong việc nhập hàng trong bối cảnh mùa dịch trên toàn cầu cũng dẫn đến việc khan hiếm nguồn cung về phụ kiện, linh kiện xe khiến nhiều salon ô tô cũng hạn chế mua xe cũ tân trang bán lại.

Theo thống kê của hơn 60.000 tin đăng bán ô tô trên web trong dịp cuối năm cho thấy, ngoài dòng xe hatchback có xu hướng giá ổn định, còn lại những dòng xe khác xu hướng tăng giá nhẹ trước tình trạng khan hàng, trong đó những mẫu xe SUV có biến động tăng giá nhiều nhất. Đáng chú ý nhất là những mẫu xe Toyota Innova và Toyota Fortuner đời 2017 - 2019, giá tăng nhẹ 30 - 50 triệu/chiếc so với thời điểm tháng 8.

Trong tháng 11, những mẫu xe bán chạy nhất ở thị trường xe cũ chủ yếu là những dòng xe từ năm 2017 đến năm 2019. Trong đó, những mẫu đắt khách nhất, vừa đăng lên sẽ có người liên hệ hỏi mua, bao gồm: Mazda 3, Kia Cerato, Toyota Vios, Toyota Fortuner, Toyota Innova.

Bán xe cũ qua video và livestream

Thị trường ô tô cuối năm được đánh giá là sôi động hơn cả ở mảng xe cũ và mới. Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 11, toàn thị trường đã tiêu thụ 36.359 xe các loại, tăng 9% so với tháng trước đó và tăng 22% so với tháng 11/2019.

Trong khi đó, lượng xe bán ra của TC Motor trong háng 11 đạt 11.023 xe, tăng trưởng 40.6% so với tháng trước đó.

11 tháng năm 2020, toàn thị trường bán ra tổng số trên 248.000 xe các loại, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. TC Motor cũng đạt con số cộng dồn 68.062 xe.

Trong khi các showroom bán xe cũ cũng chuẩn bị nguồn và đẩy mạnh bán hàng trong các tháng cuối năm. Dù vậy, thị trường xe cũ sẽ vẫn gặp khó khăn.

Đại diện một website mua bán xe cũ cũng cho biết, trước thông tin Covid -19 quay trở lại lần 3 tại Việt Nam, thị trường ô tô cũ có biến động không đáng kể, nhiều người bán cũng sẵn sàng kế hoạch ứng phó, hỗ trợ khách xem xe qua video, livestream thay vì đến xem trực tiếp để hạn chế di chuyển trong mùa dịch. Tình hình mua bán dự kiến sẽ càng sôi động đến sát Tết Tân Sửu 2021.

Một chủ salon xe lướt cho biết, để thu hút thêm nguồn hàng, đẩy mạnh mua bán, cửa hàng này đã thực hiện nhiều chương trình nhận thu mua xe của khách với giá cao, thu cũ đổi mới, tăng cường bảo hành, miễn phí bảo dưỡng xe cũ để hút khách.

Phúc Vinh