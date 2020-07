Xe kinh doanh đổi biển vàng: Thủ tục đổi biển cần đơn giản, nhanh gọn

Trước quy định xe kinh doanh phải đổi sang biển vàng, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cho rằng điều quan trọng là thủ tục đổi biển số cần nhanh gọn, đơn giản và kiến nghị xem xét hỗ trợ kinh phí cho người dân, doanh nghiệp.

Biển số vàng dễ quản lý

Hạn "chót" để các xe kinh doanh vận tải đổi biển số màu vàng từ 31/12/2021. Ảnh minh họa: Báo Giao thông

Từ 1/8/2020, các loại xe hoạt động kinh doanh vận tải (taxi, xe công nghệ, xe tải, xe khách…) sẽ phải có biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen theo quy định mới của Thông tư 58/2020 của Bộ Công an. Đối với các xe đã cấp biển trắng và đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành sẽ thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31/12/2021.

Trả lời phóng viên ICTNews, ông Nguyễn Công Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội taxi Hà Nội cho biết việc đổi biển số xe kinh doanh sang màu vàng sẽ giúp quản lý tốt hơn.

Ông Nguyễn Công Hùng cho rằng phải nhìn từ thực tiễn hiện nay, những xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải như taxi, xe từ 4-7 chỗ ngồi ứng dụng công nghệ gọi xe hay loại xe limousine cũng có biển số như xe cá nhân… Những xe này chạy trên đường rất khó phân biệt và quản lý. Vì thế, nhiều tuyến đường cấm xe taxi, xe Grab hoạt động, nhưng các xe này vẫn đi vào mà lực lượng chức năng không phát hiện được. Mặt khác, lâu nay có rất nhiều xe ô tô kinh doanh vận tải hoạt động trá hình kiểu “xe dù”, “bến cóc” nhằm trốn tránh các loại thuế, phí và tùy tiện đi vào khu vực không được phép hoạt động mà chúng ta không phát hiện và quản lý được, đồng thời cạnh tranh không lành mạnh với các xe ô tô kinh doanh vận tải làm ăn chân chính.

“Chúng ta không nên lấy lý do Chính phủ có chủ trương cắt giảm các điều kiện kinh doanh để áp dụng máy móc vào lĩnh vực giao thông vận tải. Việc tùy tiện “nới lỏng” chắc chắn sẽ dẫn đến lợi bất cập hại. Khi xe ô tô kinh doanh vận tải mang biển số khác màu thì người điều khiển xe sẽ có ý thức tốt hơn, không thể tự ý đi vào các tuyến đường cấm, không tùy tiện dừng đón trả khách không đúng nơi quy định”, ông Nguyễn Công Hùng nói.

Cùng với đó, việc đổi biến số xe kinh doanh sang màu vàng sẽ giúp lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông dễ dàng nhận diện để hướng dẫn, điều tiết giao thông cũng như xử lý các vi phạm (nếu có); cơ quan quản lý Nhà nước sẽ phân định luồng tuyến hoạt động thuận lợi; hạn chế được nạn “xe dù”, “bến cóc”, xe kinh doanh vận tải hoạt động trá hình nhằm trốn các loại thuế, phí và tùy tiện vào những khu vực cấm để đón, trả khách…

Cùng ý kiến, Hồ Huy, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh cho biết việc đổi biển số ô tô kinh doanh vận tải là một sự tiến bộ của xã hội, nhiều nước trên thế giới đã áp dụng nhiều năm qua, tạo sự công bằng cho hoạt động kinh doanh vận tải. “Người kinh doanh dùng phương tiện kinh doanh, mua xe để hợp tác kinh doanh hay mua xe để sử dụng cá nhân được phân biệt một cách rõ ràng”, ông Huy nói. Lãnh đạo Mai Linh cũng cho biết hãng này sẽ sớm tuân thủ các quy định của Thông tư mới.

Trong khi đó, đại diện hãng gọi xe công nghệ be cho biết: Theo quy định, các tài xế sẽ tự liên hệ với cơ quan chức năng để đổi biển số màu vàng. Tuy nhiên, phía be đang theo dõi và sẽ hỗ trợ tuyên truyền và phổ biến giải thích thêm với các tài xế để tài xế hiểu rõ thêm về quy định mới. Vị này cũng cho biết về cơ bản việc đổi màu biển số xe kinh doanh không gây ra nhiều xáo trộn trong hoạt động. "Chúng tôi nghĩ rằng tình hình kinh doanh của công ty sẽ vẫn ổn định, khi các tài xế sẽ nghiêm túc tuân thủ việc thực hiện quy định mới để tiếp tục gắn bó với công việc hiện tại”, đại diện hãng be chia sẻ.

Doanh nghiệp kiến nghị đơn giản hóa thủ tục đổi biển

Theo các con số thống kê từ cơ quan hữu trách, hiện cả nước hiện có khoảng 1,6 triệu xe ô tô kinh doanh vận tải. Với quy định hiện hành, việc đổi biển có mức phí 150.000 đồng/xe.

Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải đang đề xuất đơn giản hóa thủ tục đổi biển số để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Cụ thể, Chủ tịch Hiệp hội taxi Hà Nội cho hay: “Thiết nghĩ, việc quy định màu sắc biển số của xe kinh doanh vận tải để dễ dàng phân biệt và thuận tiện trong quản lý là rất cần thiết. Tuy nhiên các cơ quan chức năng cần giải thích rõ cho người dân hiểu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ xe đổi biển số. Bên cạnh đó, Nhà nước nên hỗ trợ chi phí đổi biển số trong thời gian đầu để các doanh nghiệp có nhiều xe kinh doanh vận tải bớt khó khăn và tự giác thực hiện”.

Về phía mình, lãnh đạo Mai Linh chia sẻ: Nếu tính ra, tổng chi phí đổi biển số chỉ khoảng vài trăm tỷ. Nhưng trong tương lai, Nhà nước sẽ thu về hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế từ cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật. "Vì vậy, theo tôi, Nhà nước nên nghiên cứu, xem xét đơn giản hoá các thủ tục đổi biển số cùng mức chi phí hợp lý để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện", lãnh đạo Mai Linh kết luận.

Duy Vũ