Bộ Tài chính đề xuất các xe máy điện cũng phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc như các loại xe cơ giới khác với mức phí bảo hiểm là 55.000 đồng/năm.

Đề xuất xe máy điện sẽ phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc như xe xăng. Ảnh minh họa: Phúc Vinh

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến vào dự thảo thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Theo đó, cơ quan này đề xuất tăng mức trách nhiệm bảo hiểm về người đối với các vụ tai nạn do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng/1người/1 vụ tai nạn. Tức là tăng thêm 50 triệu đồng so với quy định hiện hành (theo quy định của Thông tư 22).

Dự thảo cũng quy định mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự gây ra là 50 triệu đồng/1 vụ tai nạn. Đối với các tai nạn do xe ô tô; máy kéo; rơ moóc; sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe máy chuyên dùng gây ra là 100 triệu đồng/1 vụ tai nạn. Các mức này giữ nguyên so với quy định hiện nay.

Mức đền bù của bảo hiểm xe cơ giới bắt buộc khi có thiệt hại về người được đề xuất tăng lên, trong khi mức phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc vẫn giữ nguyên đối với các loại xe.

Theo quy định cũ là 55.000 đồng với loại xe từ 50cc trở xuống và 60.000 đồng với các loại xe máy trên 50cc. Mức phí đối với các xe ô tô dưới 6 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải là 437.000 đồng còn xe từ 6 – 11 chỗ ngồi là 794.000 đồng. Các xe vừa chở người vừa chở hàng như xe bán tải (Pickup) hay minivan có mức phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự khá cao, là 933.000 đồng.

Đáng chú ý là trong dự thảo Thông tư đang được xây dựng, Bộ Tài chính đề xuất các loại xe máy điện cũng phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc như đối với các loại xe máy xăng. Mức phí này được tính là 55.000 đồng, bằng với phí bảo hiểm đối với các loại xe xăng 50cc.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng quy định về việc sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới. Theo đó, Bộ Tài chính quy định mức chi cho công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ không vượt quá 10% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm và số năm trước (nếu có).

Mức chi cho công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ và chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không vượt quá 15%; Chi hỗ trợ nhân đạo không thấp hơn 35% hay mức chi hỗ trợ khen thưởng, chi quản lý quỹ không vượt quá 5% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm và số dư Quỹ năm trước (nếu có)…

Phúc Vinh