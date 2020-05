Xem trực tiếp sự kiện phóng tàu vũ trụ chở người đầu tiên của SpaceX

16h33p ngày 27/5 (giờ địa phương), SpaceX và NASA sẽ phóng tàu con thoi Crew Dragon đưa hai nhà phi hành lên Trạm không gian quốc tế (ISS).

Tàu con thoi Crew Dragon và tên lửa Falcon 9 sẵn sàng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy hôm 24/5/2020. Ảnh: SpaceX

Crew Dragon là tàu chở người đầu tiên lên vũ trụ của SpaceX kể từ khi Elon Musk thành lập công ty 18 năm trước. Nếu thành công, chuyến bay lịch sử cũng đánh dấu lần đầu tiên sau gần 10 năm, Mỹ đưa người lên Trạm không gian quốc tế (ISS). Chuyến bay chở người cuối cùng lên vũ trụ của Mỹ là vào tháng 7/2011. Từ đó về sau, Mỹ phải phụ thuộc vào Nga nếu muốn đi/về ISS.

NASA đã lựa chọn hai phi hành gia Bob Behnken và Doug Hurley cho chuyến bay lịch sử mang tên Demo-2. Jim Bridenstine, Quản trị viên NASA, khẳng định “cả thế giới sẽ theo dõi” sự kiện này trong cuộc họp báo trước khi phóng tàu. Demo-2 sẽ được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy tại Cape Canaveral, Florida, Mỹ lúc 16h33p ngày 27/5 (giờ địa phương) hay 3h33p ngày 28/5 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, chuyến bay có thể bị hoãn do tình hình thời tiết tại bãi phóng có khả năng xuất hiện bão.

Do tình hình thời tiết, khoảng thời gian đảm bảo an toàn để tàu chở hai phi hành gia cất cánh và đi đúng quỹ đạo tới trạm ISS chỉ là trong khoảng hơn 1 giây. Do vậy, nếu bị trì hoãn, SpaceX và NASA sẽ thử nghiệm lần nữa vào 15h22p ngày 30/5 hoặc 15h ngày 31/5.

Dưới đây là các kênh để độc giả có thể theo dõi sự kiện lịch sử của ngành hàng không vũ trụ thế giới.

NASA TV

browser not support iframe.

SpaceX

browser not support iframe.

Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Mỹ

browser not support iframe.

National Geographic và ABC News Live

browser not support iframe.

Bảo tàng chuyến bay

browser not support iframe.

Du Lam (Theo BI)

