AT&T không được dùng cụm từ “5G Evolution” để quảng bá mạng 4G LTE

Nhà mạng AT&T (Mỹ) sẽ ngừng sử dụng cụm từ “5G Evolution”,“5G Evolution, The First Step to 5G” vì gây nhầm lẫn cho người dùng.