Hà Nội siết điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo Nghị định 10

UBND Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai Nghị định số 10 (ban hành ngày 17/1/2020) quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả các quy định tại Nghị định 10, UBND thành phố giao Sở GTVT chủ trì phối hợp với các sở, ngành và các địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định.

Sở GTVT tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung các thủ tục liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định. Đồng thời tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các quy định trong lĩnh vực vận tải phù hợp với quy định hiện hành và tổ chức giao thông thành phố.

Công an thành phố tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Công an thành phố tham mưu cho Bộ Công an và UBND thành phố thực hiện quy định về kết nối, chia sẻ thông tin về xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cho Bộ GTVT để phối hợp quản lý...