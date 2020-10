Quỹ của ông Đinh Anh Huân được định giá 370 triệu USD

Nhận được khoản đầu tư lên tới 50 triệu USD, quỹ của ông Đinh Anh Huân được nâng giá trị lên 370 triệu USD.

Ficus, một quỹ đầu tư do ông Đinh Anh Huân làm chủ tịch, vừa được rót 50 triệu USD từ Redefine Capital (Singapore). Theo định giá của Venture Caps & Techinasia, Ficus hiện tại đang có giá trị 370 triệu USD.

Khoản đầu tư do EWTP Capital thực hiện thông qua Redefine Capital. EWTP đang sở hữu khoản vốn tương đương 600 triệu USD, do Alibaba và Ant Financial đứng sau.

Trước đó, Ficus từng nhận vốn từ Mizuhu (Nhật Bản) và VI Group (Việt Nam).

Ông Đinh Anh Huân trong một sự kiện của Seedcom. (Ảnh: Hải Đăng)

Ficus là một cái tên mới mẻ, tuy nhiên quỹ này đang đầu tư vào Seedcom - công ty mẹ của nhiều startup đình đám như Haravan, The Coffee House, JUNO,... Với hệ sinh thái có sẵn, cộng với mô hình bán lẻ kiểu mới đang giúp Ficus được định giá cao trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang có tốc độ phát triển mạnh mẽ, nhất là ở lĩnh vực tiêu dùng.

Không chỉ dừng ở thị trường Việt Nam, Ficus hướng tới hỗ trợ các doanh nghiệp đang ở mô hình truyền thống tại Singapore và Đông Nam Á để chuyển đổi mô hình, cụ thể là mô hình kinh doanh bán lẻ mới (new retail).

Một trong những nhân vật dẫn dắt Ficus chính là ông Đinh Anh Huân, nằm trong 5 thành viên sáng lập chuỗi Thế Giới Di Động. Sau khi rút vốn hoàn toàn khỏi nhà bán lẻ số 1 trong lĩnh vực công nghệ cách đây hơn 5 năm, ông Huân tiếp tục khởi nghiệp bằng việc mở Seedcom, cũng đi theo mô hình bán lẻ nhưng kiểu mới.

Trong những lần phát biểu trước đây, ông Huân từng khẳng định mong muốn mang những sản phẩm làm tại Việt Nam bán ra thế giới, thông qua hệ sinh thái bán lẻ đang xây dựng.

Để phục vụ ý tưởng này, ông Huân đã tìm hiểu mô hình new retail tại các nước như Nhật, Mỹ, Trung Quốc,... nhằm tìm những điểm phù hợp và áp dụng vào thị trường Việt Nam.

Trao đổi với ICTnews trước đây, ông Huân khẳng định bước ra thị trường nước ngoài là một kế hoạch lớn và ông không thể làm một mình, sẽ cần những cộng sự và đối tác đồng hành. Ông cảm thấy may mắn khi vẫn đươc các đối tác tin tưởng và trao quyền để thực hiện những dự định của mình.

Như Mizuho hay VIG là những quỹ đầu tư thận trọng và có kinh nghiệm ở thị trường châu Á nhưng vẫn tin tưởng đi cùng từ những ngày đầu, ông Huân nói.

Dù đã có nhiều kinh nghiệm và những thành công bước đầu với các startup, cuộc chơi mang Việt Nam ra quốc tế của ông Huân không hề đơn giản, bởi những đòi hỏi về nguồn lực tài chính dồi dào và nhân lực quốc tế thiện chiến. Có thể bước đi Ficus tại Singapore của ông Huân là một tính toán chủ động để đón các nguồn lực này, tương tự các startup khu vực thường chọn Singapore như bàn đạp để tấn công các thị trường ngoài sân nhà.

