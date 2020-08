NextPay vừa công bố đầu tư 11 tỷ đồng vào CNV LOYALTY với sản phẩm nền tảng tạo ứng dụng chăm sóc khách hàng để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, tiết kiệm chi phí và vận hành hiệu quả hơn.

CNV LOYALTY- startup nền tảng ứng dụng chăm sóc khách hàng nhận khoản đầu tư 11 tỷ đồng.

Thành lập từ cuối năm 2017, CNV Loyalty là đơn vị đầu tiên xây dựng nền tảng tạo ứng dụng chăm sóc khách hàng, cung cấp giải pháp về chăm sóc khách hàng cho doanh nghiệp.

Thấu hiểu những khó khăn của doanh nghiệp trong việc quản lý và giữ chân khách hàng, CNV đã nghiên cứu thành công giải pháp giúp tạo ra ứng dụng (mobile app) chăm sóc khách hàng riêng cho từng doanh nghiệp. Một bước chuyển đổi số trong hoạt động chăm sóc khách hàng thay thế cho các hình thức truyền thống như: thẻ cứng, thẻ giấy, thẻ ảo hay những phần mềm offline đơn giản. Mobile app giúp quản lý dữ liệu khách hàng tốt hơn, nắm bắt được hành vi mua hàng, tâm lý và từ đó thực hiện các chiến dịch marketing 0 đồng trên từng nhóm khách hàng thông qua việc đẩy thông báo. CNV Loyalty Platform ra đời giúp doanh nghiệp dễ dàng tương tác chăm sóc lại khách hàng cũ, thu thập đánh giá, mở rộng nhiều tính năng giúp tăng trải nghiệm khách hàng và tăng tỷ lệ khách quay lại. Đồng thời, mở rộng tệp khách hàng mới thông qua các chương trình giới thiệu và quảng bá ứng dụng.

Năm 2020 chứng kiến nhiều biến động do đại dịch Covid, tuy nhiên các nền tảng số không chỉ chống chọi tốt với bất ổn của thị trường mà còn có xu hướng phát triển nhanh và mạnh, trở thành giải pháp cứu cánh cho nhiều doanh nghiệp. Đại dịch Covid cũng là thời điểm để các chủ thể của nền kinh tế nhận ra vai trò của kinh tế số và sự cần thiết của những nền tảng công nghệ. CNV Loyalty đã phát triển mô hình chăm sóc khách hàng 4.0 với chi phí hợp lý dành cho doanh nghiệp. Anh Nguyễn Tuấn Phú, Founder & CEO CNV Loyalty chia sẻ “Chỉ với 50 - 150 triệu đồng, thấp hơn nhiều lần so với tự xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng theo cách truyền thống, doanh nghiệp sẽ được CNV Loyalty thiết kế một ứng dụng với thương hiệu riêng của doanh nghiệp để tương tác trực tiếp với khách hàng. Ưu điểm là có thể tiếp cận khách hàng với chi phí thấp hơn so với email, tin nhắn. Đặc biệt, tỷ lệ tiếp cận chính xác khách hàng lên đến 95%”.

CNV Loyalty App đảm bảo mang lại nhiều trải nghiệm tích cực cho khách hàng với nhiều tính năng tích hợp trên cùng một ứng dụng: các chương trình ưu đãi và khuyến mãi, mua sắm, đặt dịch vụ, các thông báo và tương tác hai chiều giữa khách hàng và doanh nghiệp. Với 200 doanh nghiệp đang triển khai áp dụng CNV Loyalty và đánh giá tiềm năng lớn trong việc kết hợp với hệ sinh thái của NextPay, CNV Loyalty đã nhận được nhận khoản đầu tư trị giá 11 tỷ đồng từ NextPay và quỹ đầu tư Next100 của Shark Nguyễn Hoà Bình sau 2 tháng thẩm định.

Ông Nguyễn Hữu Tuất, CEO của NextPay nhận định: “Chúng ta đang sống trong nền kinh tế số mà hình thái phổ biến chính là nền kinh tế ứng dụng (app economy). Một ngày nào đó, nếu thương hiệu của một doanh nghiệp không xuất hiện trên điện thoại của khách hàng, có nghĩa là thương hiệu đó không còn tồn tại. CNV Loyalty chính là giải pháp giúp các thương hiệu luôn hiện diện một cách trực tiếp, tương tác một cách trực tiếp, thấu hiểu khách hàng của mình một cách trực tiếp với chi phí 0 đồng. NextPay mong muốn làm bệ phóng đưa ứng dụng CNV Loyalty đến hàng trăm nghìn doanh nghiệp Việt Nam thông qua hệ sinh thái mạng lưới các doanh nghiệp đang sử dụng nền tảng thanh toán và quản trị của NextPay, sử dụng đội ngũ bán hàng trên toàn quốc của NextPay để tăng tốc phát triển”.

Trong bối cảnh thị trường ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, việc các doanh nghiệp startup Việt Nam vẫn phát triển và nhận được đầu tư từ chính những doanh nghiệp nội địa Việt Nam mà không bị lệ thuộc vào nguồn vốn đầu tư mạo hiểm từ nước ngoài là một sự khích lệ lớn cho cộng đồng hệ sinh thái Startups của Việt Nam.

