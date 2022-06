Startup về đầu tư chứng khoán tại Việt Nam nhận đầu tư 4,8 triệu USD

Với khả năng cho nhà đầu tư chơi chứng khoán với số tiền nhỏ, startup Anfin thu hút lượng người tham gia lớn sau thời gian ngắn ra mắt.

Anfin, công ty công nghệ tài chính cho phép người dùng đầu tư chứng khoán với số vốn ít, chính thức thông báo đã huy động được 4,8 triệu USD trong vòng gọi vốn Pre-Series A.

Đợt rót vốn này do nhà đầu tư thiên thần Clement Benoit (sáng lập Stuart & Not so Dark) và Y Combinator dẫn đầu. Vòng này cũng có sự tham gia của các nhà đầu tư đáng chú ý khác bao gồm Rebel VC, Kharis Capital, Newman Capital, First Chek Ventures, Micro Ventures, Springcamp và AngelHub.

Công ty cho biết khoản đầu tư sẽ được dùng để tập trung phát triển sản phẩm của Anfin, tăng tính trải nghiệm người dùng, đặc biệt là việc xây dựng hệ thống mạng xã hội trên ứng dụng Anfin, cho phép người dùng có thể tham gia trực tiếp để cùng chia sẻ kiến thức đầu tư, tin tức thị trường. Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể tự lên kế hoạch tài chính đầu tư và chiến lược đầu tư cụ thể nhờ những tính năng mà Anfin sẽ phát hành trong thời gian tới.

Ra mắt sản phẩm vào tháng 10/2021, Anfin là startup giúp người dùng đầu tư chứng khoán hướng đến trải nghiệm giao dịch nhanh và tiện cho người dùng. Trong đó, tính năng cho phép giao dịch cổ phiếu phân đoạn của Anfin giúp người dùng có thể bắt đầu đầu tư chỉ từ 10.000 đồng.

Ông Phước Trần, CEO Anfin, cho biết chỉ trong vòng một năm, ứng dụng đầu tư chứng khoán Anfin đã có hơn 1 triệu lượt tải ứng dụng. Để phù hợp với tầm nhìn của công ty về giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, Anfin tiếp tục tạo các tính năng để nhà đầu tư có số vốn ít có khả năng tiếp cận với nhiều loại sản phẩm tài chính như cổ phiếu, trái phiếu và các sản phẩm đầu tư.

Công ty công nghệ tài chính Anfin đã có một bước nhảy vọt về sự tăng trưởng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2021. Hiện tại, Anfin ghi nhận với hơn 100.000 tài khoản có hoạt động giao dịch, số tiền gửi đã lên đến 5 triệu USD và tổng giá trị giao dịch 10 triệu USD.

Tính đến cuối tháng 4/2022, theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Việt Nam có thêm 232.000 tài khoản chứng khoán mới, số tài khoản đầu tư cá nhân đạt chính thức vượt 5,2 triệu tài khoản.

Với mức tăng trưởng này, tỉ lệ người dân tham gia vào thị trường chứng khoán trên tổng dân số hiện đã đạt 5,2% và gấp 1,5 lần tổng số tài khoản mở mới trong 4 năm gần đây cộng lại với 1,04 triệu tài khoản.

Hải Đăng