Thời của quà tặng điện tử và dấu ấn Got It

Tiên phong triển khai mô hình quà tặng điện tử tại Việt Nam, Got It đã góp phần thay đổi thói quen tặng quà của người Việt nhờ khai thác và ứng dụng công nghệ điện toán đám mây của Amazon Web Services (AWS) một cách hiệu quả.

Xu hướng mới của thời 4.0

Khoảng 3 năm trở lại đây, thị trường quà tặng điện tử tại Việt Nam tăng trưởng khá mạnh, khi ngày càng nhiều tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt xu thế tặng e-voucher. Hiện trên thị trường đã có một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quà tặng điện tử. Tuy nhiên, Got It vẫn đang là cái tên trong top được người dùng yêu thích, tin tưởng nhất.

Quay lại thời điểm năm 2015, Got It đã tiên phong triển khai mô hình quà tặng điện tử B2B với mong muốn thay đổi thói quen người dùng, tạo cảm xúc mới khi nhận những món quà được cá nhân hóa, tạo thêm sự tiện dụng trong cuộc sống bận rộn...

Trên thực tế, mô hình quà tặng điện tử đã phát triển ở nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc… với những platform (nền tảng) quà tặng do doanh nghiệp trong nước xây dựng và phát triển. Mô hình Got It cũng tương tự các platform đó, cung cấp đa dạng sản phẩm, thương hiệu, với nhiều mức giá phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp, khách hàng, từ voucher 29.000 đồng cho ly cà phê, đến voucher điện tử trị giá 100 triệu đồng. Mã link voucher được gửi qua nhiều hình thức như qua tin nhắn SMS hoặc email/ứng dụng của doanh nghiệp, landing page/website, in code voucher giấy/thẻ nhựa…

“Sản phẩm quà tặng được nhiều người ưa chuộng nhất hiện nay là voucher đa năng, người nhận có thể sử dụng voucher ở bất kỳ đâu để mua sắm vật dụng thiết yếu, sản phẩm cần thiết, đặc biệt trong mùa dịch này. Các cá nhân cũng có thể lên website của Got It lựa chọn mua lẻ voucher Got It đa năng để tặng cho cá nhân khác”, bà Bùi Thùy, Giám đốc Quan hệ đối tác của Got It, chia sẻ.

Đội ngũ Got It miệt mài sáng tạo để đưa ra các sản phẩm nâng cao trải nghiệm người dùng

Trong bối cảnh xu hướng tặng quà cá nhân trên nền tảng kỹ thuật số chưa phát triển nhiều, mới đây, Got It vừa được VNG đầu tư 6 triệu USD. Hai bên đã tiên phong cho ra mắt mô hình quà tặng cá nhân dành cho cá nhân trên Zalo (nền tảng đang có khoảng 100 triệu người dùng tại Việt Nam).

Không chỉ dừng lại ở quà tặng, Got It còn tư vấn, cung cấp và vận hành các giải pháp đa dạng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng với "trò chơi hoá" các chương trình chăm sóc khách hàng và tiếp thị bán hàng của doanh nghiệp.

Định hướng phát triển của Got It tập trung vào 4 tiêu chí lớn: Không ngừng đổi mới; Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng và người dùng; Liên tục cập nhật công nghệ mới vào phát triển sản phẩm nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng; Xây dựng nền tảng kỹ thuật vững chắc sẵn sàng cho kế hoạch phát triển sắp tới.

Giảm chi phí nhờ quà tặng điện tử

Hiện nay, khi một doanh nghiệp muốn triển khai chương trình tặng quà cho khách hàng, đối tác, người dùng, thì sẽ có một loạt các chi phí phát sinh như chi phí kho bãi để lưu trữ các món quà vật lý, nhân lực để quản lý quà cũng như xác nhận danh sách người nhận, quản lý việc gửi quà…

Giải pháp quà tặng điện tử của Got It đã giải quyết triệt để các vấn đề đau đầu này cho doanh nghiệp, giúp họ tiết kiệm hoặc loại bỏ các chi phí nói trên. Đến với Got It, nền tảng này như một one-stop-shop với rất nhiều thương hiệu nổi tiếng khác nhau, doanh nghiệp có thể tặng cả thế giới cho khách hàng của mình thông qua nền tảng của Got It. Về kho bãi, doanh nghiệp cũng cắt giảm được do dịch vụ của Got It là dạng voucher điện tử nên sẽ phát hành thời gian thực dựa trên yêu cầu của khách hàng, không cần trữ kho hay quản lý kho. Cuối cùng, khi sử dụng dịch vụ của Got It, doanh nghiệp có thể kết nối và sử dụng nền tảng của Got It một cách tự động, giảm đáng kể nhân sự quản lý và triển khai tặng quà.

Công nghệ là yếu tố then chốt

Với những cam kết về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ sau bán hàng, Got It đã có những bước tăng trưởng vượt bậc một cách nhanh chóng: Năm 2018 đạt 1 triệu người dùng; Năm 2020 đạt mốc 20 triệu voucher được phát hành, được tín nhiệm bởi hơn 500 doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia, năm 2021 là đối tác của 160 thương hiệu nổi tiếng với 12.000 cửa hàng trên khắp Việt Nam; dự kiến sẽ phát hành thêm 15 triệu voucher quà tặng điện tử.

Mặc dù do dịch bệnh Covid-19, nhưng kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 vẫn có tốc độ phát triển vượt trên 150% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 50% mục tiêu của năm nay. Một trong những yếu tố then chốt đối với sự phát triển vượt bậc của Got It chính là biết cách khai thác và ứng dụng công nghệ điện toán đám mây một cách hiệu quả.

Ngay từ ngày đầu thành lập, Got It đã chọn các dịch vụ điện toán đám mây của Amazon Web Services (AWS) để thiết lập “những viên gạch đầu tiên”. Bản chất của startup là không đoán được tương lai, đầu tư hạ tầng mạng mà không sử dụng ngay thì rất dễ lãng phí. Thay vì mua thiết bị, máy chủ về tự xây dựng hệ thống, Got It đã sử dụng nền tảng đám mây của AWS, nhờ đó giảm rủi ro, tăng hiệu quả đầu tư. AWS cung cấp khá đa dạng dịch vụ, chỉ cần chờ khoảng 1 – 2 giờ sau khi nhận được đề xuất, AWS sẽ cung ứng ngay dịch vụ theo yêu cầu. Mặt khác, dịch vụ đám mây AWS cung cấp cơ chế để giãn nở dịch vụ theo số lượng truy cập của người dùng. Việc vận hành hệ thống trên AWS với sự giãn nở hệ thống linh hoạt giúp Got It đáp ứng rất tốt nhu cầu mở rộng dịch vụ và khách hàng, và chỉ phải trả tiền cho những dịch vụ, tài nguyên mà mình thực sự sử dụng.

“Đặc biệt, khi biết nền tảng của Got It vận hành trên nền tảng AWS, khách hàng của chúng tôi rất yên tâm về tính bảo mật, tin cậy”, đại diện Got It chia sẻ thêm.

Một mảng quan trọng trong đảm bảo an toàn thông tin là tính sẵn sàng dịch vụ, hệ thống phải luôn “sống” và tương tác với người dùng. AWS đã giúp Got It đảm bảo tính liên tục dịch vụ của nền tảng quà tặng điện tử. Một dịch vụ được lưu dự phòng tại nhiều khu vực khác nhau, phòng trừ trường hợp chẳng may 1 server bị trục trặc thì dịch vụ vẫn chạy bình thường.

Dự kiến của Got It trong tương lai là sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ/dịch vụ mới của AWS để đáp ứng kế hoạch phát triển 2025, đảm bảo tối ưu hóa chi phí, tự động hóa, tăng tốc độ sáng tạo, đưa tính năng/dịch vụ mới ra thị trường để nâng cao trải nghiệm người dùng.

“Sứ mệnh của Got It là không ngừng sáng tạo và cải tiến tính năng nhằm mang đến giải pháp quà tặng kỹ thuật số với trải nghiệm đơn giản nhưng truyền tải hạnh phúc”, bà Bùi Thùy bày tỏ.

G.Minh