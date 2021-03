VNG đầu tư 6 triệu USD vào công ty quà tặng điện tử

VNG vừa quyết định rót khoản tiền tương đương 138 tỷ đồng vào Got It, một nền tảng chuyên cung cấp quà tặng điện tử.

VNG vừa thông báo khoản đầu tư 6 triệu USD (tương đương 138 tỷ đồng) vào Got It, công ty khởi nghiệp chuyên cung cấp nền tảng quà tặng điện tử.

Một điểm chấp nhận thẻ quà tặng Got It tại TP.HCM. (Ảnh: Hải Đăng)

Got It chuyên phát hành các thẻ quà tặng điện tử, giúp doanh nghiệp triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng, khuyến mại, thưởng nhân viên (B2B) và cả trong hoạt động tặng quà cá nhân (P2P).

Với hợp tác này, một trong các hoạt động chung của hai công ty sẽ bao gồm tích hợp Got It vào Zalo và ZaloPay, giúp người dùng Zalo có thể tặng quà cho nhau qua trung gian Got It. Dịch vụ này dự kiến triển khai vào cuối năm nay.

Sau 5 năm thành lập, Got It cho biết, đã phát hành hơn 20 triệu thẻ quà tặng, được sử dụng tại hơn 160 thương hiệu với 12.000 địa điểm trên khắp Việt Nam. Dịch vụ của Got It được khoảng 500 công ty và tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Got It vừa trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam giành chiến thắng trong cuộc thi khởi nghiệp Startup-O’s Asia All Stars dành cho các công ty khởi nghiệp Châu Á.

Phía VNG khẳng định đầu tư vào Got It giúp công ty này có cơ hội mở rộng sang lĩnh vực dịch vụ tặng quà, phát triển các kênh bán hàng B2B và mạng lưới nhà cung cấp, đặc biệt là tăng thêm tiện ích cho người dùng Zalo và ZaloPay.

Hiện nay trên Zalo đã có các dịch vụ đặt phòng khách sạn, mua vé xe, mua sắm online, dịch vụ công, dịch vụ tài chính,…

Trước Got It, VNG đã có khoản đầu tư vào Tiki – sàn thương mại điện tử nằm trong top 4 hiện nay tại Việt Nam.

VNG thành lập từ năm 2004, là doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tiên tại Việt Nam được định giá trên 1 tỷ USD theo đánh giá World Startup Report và Google – Temasek Report, nằm trong Top 14 Kỳ lân công nghệ của Đông Nam Á năm 2019, theo báo cáo của Bain & Company.

Hải Đăng