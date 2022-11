Phân khúc xe đa dụng 7 chỗ ngày càng sôi động

Các mẫu xe MPV 7 chỗ cỡ nhỏ với mức giá phổ thông đang được ưa chuộng và tăng trưởng doanh số ở Việt Nam trong vài năm trở lại đây.

Từ đầu năm nay, thị trường liên tiếp đón nhận thêm nhiều mẫu xe đa dụng mới như Toyota Veloz Cross, Avanza, Suzuki Ertiga Hybrid, Hyundai Stargazer và mới đây là Kia Carrens. Như vậy, phân khúc xe đa dụng 7 chỗ ngày càng trở nên “chật hẹp” hơn khi xuất hiện nhiều nhân tố mới cạnh tranh cùng những cái tên đã thành công.

Tân binh Kia Carrens với định vị của hãng ở phân khúc SUV

Kia Carrens vừa được Thaco giới thiệu ra thị trường với 7 phiên bản và có tới 3 tuỳ chọn động cơ. Mẫu xe được lắp ráp trong nước và thay thế cho mẫu xe tiền nhiệm là Kia Rondo. Tuy nhiên, Carrens lại được hãng phát triển theo xu hướng SUV nhiều hơn. Thaco đồng thời thay đổi định vị dòng xe và đưa vào dải sản phẩm SUV ở thị trường Việt Nam. Điều này đáp ứng được thị hiếu của nhiều người tiêu dùng khi lựa chọn xe gầm cao đang là xu hướng.

Kia Carrens sở hữu nhiều trang bị công nghệ an toàn hiện đại, thông minh với hệ thống phanh đĩa 4 bánh; hệ thống chống bó cứng phanh (ABS); cân bằng điện tử (ESC); hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC); hỗ trợ đổ đèo (DBC) và cảm biến áp suất lốp (TPMS). Xe trang bị cảm biến cảnh báo va chạm phía trước và phía sau hỗ trợ tối đa an toàn khi xử lý đỗ xe trong khi camera phía sau cho hiển thị hình ảnh sắc nét vùng an toàn, giúp người lái kiểm soát tốt khi lùi xe.

Ngoài 2 động cơ xăng 1.5 và 1.4, Kia Carrens có thêm tuỳ chọn động cơ dầu (diesel) 1.5L và là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có tuỳ chọn động cơ dầu.

Carrens có mức giá bán cao nhất trong phân khúc với giá bán từ 619 – 859 triệu đồng. Đây là mẫu xe có dải giá trải dài và cũng là mẫu xe có nhiều lựa chọn nhất phân khúc. Xét về ngoại hình, Carrens nổi bật và có nhiều hơi hướng SUV nhất theo đúng định hướng của hãng. Điều này có thể giúp Carens dễ tiếp cận và đáp ứng thị hiếu khách hàng hơn, trong bối cảnh người dùng Việt chuộng một chiếc xe SUV mà vẫn rộng rãi như MPV.

Carrens có giá bán cao nhất phân khúc.

Trước đó, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam gia nhập vào phân khúc MPV 7 chỗ với mẫu xe Hyundai Stargazer với giá bán từ 575 - 685 triệu đồng. Hiện mẫu MPV cỡ nhỏ được nhập khẩu từ Indonesia, nhưng từ năm sau mẫu xe sẽ được sản xuất tại Việt Nam.

Hyundai Stargazer được phân phối tại Việt Nam trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên, cỗ máy Smartstream G 1.5L mới, công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Xe dẫn động cầu trước thông qua hộp số iVT; đồng thời trang bị hệ thống an toàn thông minh SmartSense.

Hyundai Stargazer vừa tham chiến ở phân khúc xe đa dụng 7 chỗ.

Sự xuất hiện của những nhân tố mới tiếp tục hâm nóng phân khúc MPV cỡ nhỏ ở thị trường Việt Nam. Các tân binh như Carrens hay Stargazer sẽ phải đương đầu cạnh tranh cùng các mẫu xe Mitsubishi Xpander với mức giá 555 - 688 triệu đồng; Toyota Veloz giá 648 - 688 triệu đồng, Suzuki Ertiga từ 539 - 678 triệu đồng, nhất là chiếc xe bán chạy nhất phân khúc là Xpander.