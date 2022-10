Kiến tạo lớp học thông minh cùng AVer

Sự phát triển mạnh mẽ công nghệ hội nghị truyền hình trong ngành Giáo dục và Đào tạo đang dần mang đến những bước đột phá trong công cuộc tạo ra môi trường giáo dục thông minh cho học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học. Đồng hành cùng trường học trong việc giảng dạy, AVer mang đến các giải pháp lớp học đa dạng và linh hoạt giúp thầy cô cũng như học sinh dễ dàng trao đổi, tiếp thu nhanh chóng thông qua các sản phẩm sau:

Camera thu hình vật thể

Camera thu hình vật thể giúp giáo viên và học sinh có thể thoải mái truyền tải hình ảnh của bất kỳ vật thể nào và biến chúng trở nên sống động hơn. Ngoài ra, camera thu hình vật thể của AVer còn tương thích với mọi ứng dụng, phần mềm giảng dạy trực tuyến, màn hình tương tác, máy chiếu và kính lúp mang đến một giải pháp hữu ích cho dạy học trực tuyến.

Tủ sạc máy tính xách tay và máy tính bảng

Dòng sản phẩm tủ sạc được dùng để sạc và cất giữ máy tính bảng, laptop, đảm bảo mỗi thiết bị được quản lý gọn gàng, an toàn và tình trạng pin luôn sẵn sàng cho các hoạt động học tập trong ngày. Tủ sạc AVer được trang bị chế độ sạc nhanh thông minh giúp loại bỏ nỗi lo sạc thiếu và sạc quá mức cho các thiết bị. Hơn hết, dòng tủ sạc an toàn cho trẻ em và được vinh dự đoạt giải thưởng và chứng nhận chất lượng tại Mỹ cũng như có tác dụng bảo vệ an toàn cho học sinh và các thiết bị.

Camera theo dõi để học từ xa

Camera tracking tự động theo dõi được thiết kế đặc biệt dùng cho dạy học từ xa và lớp học kết hợp trực tuyến/ ngoại tuyến với ứng dụng công nghệ AI thông minh, phù hợp với mọi quy mô phòng học từ tiểu học, trung học đến cao đẳng, đại học. Tính năng camera tracking sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu học tập trực tuyến cho giáo viên và học sinh sinh viên nhờ khả năng tự động lấy nét nhanh, ống kính nhạy, góc quay lớn, sự di chuyển camera nhanh nhạy, đảm bảo đem lại cho bạn sự trải nghiệm video như thật và không góc chết.

AVer tự hào là thương hiệu công nghệ toàn cầu hàng đầu, đạt được giải thưởng danh giá từ Taiwan Excellence với công nghệ AVer AI giúp giáo viên và học sinh sinh viên kết nối giao tiếp và tương tác với mọi tình huống.

Phạm Trang